В Иране казнены трое участников январских протестов

Власти Ирана в четверг казнили трёх человек - участников массовых протестов в январе нынешнего года. Как сообщили подконтрольные властям иранские СМИ, они были признаны виновными в причастности к убийству двух сотрудников полиции во время беспорядков, а также во "вражде против Бога" (под это преступление подводится участие в акциях протеста против государственного строя). Власти Ирана утверждают, что участники протестов действовали в интересах Израиля и США, которые сейчас ведут военную кампанию против Исламской республики.

Все трое были повешены в городе Кум.

Среди казнённых, по данным правозащитных групп - 19-летний спортсмен-борец Салех Мохаммади. Правозащитники, которых цитируют американские СМИ, утверждают, что он под пытками оговорил себя, признав вину в убийствах полицейских. Правозащитная организация Amnesty International осудила казни, отметив, что осуждённые были лишены права на справедливый процесс.

При подавлении массовых протестов в январе были убиты тысячи людей. Сотни протестующих были арестованы. Президент США Дональд Трамп призывал власти Ирана не казнить их. После начала кампании США и Израиля, как сообщается, иранские власти ускорили вынесение приговоров.

Ранее на этой неделе в Иране был казнён гражданин Швеции. Он был арестован ещё в прошлом году, его дело не связано с недавними протестами. Власти Швеции и руководство ЕС осудили казнь, вновь обвинив Иран в многочисленных нарушениях прав человека.



