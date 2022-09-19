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Анархистов приговорили к реальным срокам за баннер про ФСБ

Суд в Челябинске приговорил анархиста Дмитрия Цибуковского и его супругу Анастасию Сафонову к одному году и девяти месяцам колонии общего режима по делу о баннере "ФСБ - главный террорист" на заборе регионального управления спецслужбы. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Цибуковского и Сафонову признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Их также обвиняли в вандализме из-за рисунка против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке, однако это дело прекратили в связи с истечением сроков давности. Во время прений прокурор запрашивал Цибуковскому и Сафоновой по пять лет колонии общего режима.

Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом, активисты выразили поддержку обвиняемым по так называемому делу "Сети" (организация признана в России террористической и запрещена). Цибуковский также зажег файер, бросив его за ограду. Анархистов несколько раз задерживали из-за этой акции в 2018 году. Цибуковский рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину. Дело о хулиганстве дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но затем снова возобновляли.

10 сентября 2021 года Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам, а его супругу - к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако уже в ноябре защите удалось добиться отмены обвинительного приговора областным судом. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО под запрет определенных действий.

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