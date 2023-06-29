Известный экономист Андрей Мовчан официально вышел из российского гражданства. Соответствующую справку за подписью секретаря посольства Российской Федерации в Великобритании Мовчан опубликовал на своей странице в фейсбуке, сопроводив скан документа текстом - воспоминанием о прожитых в России годах. Экономист начал его со слов "моя дорогая, когда-то любимая", обращёнными к стране.

Мовчану - 55 лет, он родился в Москве, окончил Финансовую академию при правительстве России и школу бизнеса при чикагском университете, после чего долгое время работал в российской банковской сфере, параллельно выступая в СМИ в качестве эксперта по вопросам экономики.

В 2016 году Мовчан основал группу компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group. В 2020 году экономист уехал из России в Великобританию. Ранее он и его семья получили гражданство Кипра.

В данный момент Мовчан числится экспертом программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги, прекратившего свою работу в России в сентябре прошлого года.