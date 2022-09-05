Московский Центр Карнеги объявил о закрытии

Московский центр Карнеги объявил о своем закрытии. Он представлял в России американский Фонд Карнеги за международный мир. В апреле Минюст России исключил центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, что фактически означало запрет на работу в России. Однако фонд сообщил, что продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах и на своем основном сайте, и в социальных сетях.

Фонд Карнеги за международный мир - старейший аналитический центр в области международных отношений, он был основан в США в 1910 году. Свою задачу он видит как содействие сотрудничеству между странами мира. Помимо головного офиса в Вашингтоне, отделения фонда работают в Пекине, Бейруте, Брюсселе и Нью-Дели. Московский центр Карнеги был основан в 1993 году в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина. Его миссией было способствовать улучшению российско-американских отношений, разъясняя интересы России, ее цели и действия, а также содействовать в России пониманию политики западных стран, служить свободным и открытым форумом для дебатов по наиболее острым общественно-политическим проблемам России и Евразии.

Министерство юстиции России исключило московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций 8 апреля. Вместе с ним под запрет попали российские филиалы Amnesty International, Human Rights Watch и еще 12 организаций.