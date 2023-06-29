Миллиардер Игорь Макаров вышел из российского гражданства

Миллиардер Игорь Макаров, возглавляющий энергокомпанию "Арети", вышел из российского гражданства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию в профиле Макарова на сайте американского Forbes.

В профиле бизнесмена указано, что он отказался от паспорта России в нынешнем году и у него теперь только одно гражданство - Кипра. РБК направило запрос представителю Макарова.

В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Игорь Макаров теперь указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов и 1368-е в общемировом рейтинге. Три года назад кипрские СМИ писали, что миллиардер вошел в число 34 "подозрительных" случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.

РБК отмечает, что в 2022 году Макаров попал под санкции Великобритании и Канады, но избежал санкций со стороны ЕС и США.

Игорь Макаров не первый российский бизнесмен, который решил отказаться от гражданства России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Среди других заявивших о выходе из гражданства основатель и бывший владелец инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубен Варданян, основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.