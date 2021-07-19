Андрея Пивоварова оштрафовали по статье об "иностранных агентах"

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова по закону об "иностранных агентах". Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Решение было вынесено судом на основании того, что на сайте проекта "Объединенные демократы", который принадлежит организации "Открытый Петербург", признанной российскими властями иностранным агентом, нет специальной маркировки. Ранее Пивоваров возглавлял "Открытый Петербург". Он оспаривал решение Минюста о внесении организации в реестр НКО – иностранных агентов.

В июне суд уже штрафовал Пивоварова на 50 тысяч рублей за то, что "Открытый Петербург" отказывался внести себя в реестр "иноагентов".

Андрея Пивоварова задержали 31 мая, сняв с самолёта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он, по версии следствия, сделал год назад в Краснодаре. Политика перевезли из Петербурга в этот город, где суд арестовал его на два месяца.

В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Официально Минюст не включал их в список нежелательных НКО. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию. В мае общественное движение объявило о самоликвидации.