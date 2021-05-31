Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Андрей Пивоваров задержан в аэропорту "Пулково"

Андрей Пивоваров, бывший директор "Открытой России"

В Петербурге сняли с самолета и задержали экс-директора Открытой России Андрея Пивоварова. Об этом "МБХ медиа" сообщила координатор «Открытки» Татьяна Усманова.

"Андрей летел в отпуск из Пулково. Он прошел таможенный контроль. Когда самолет был на взлетной полосе, самолет остановили сотрудники полиции, его вывели из самолета", — рассказала она. Сейчас Пивоваров находится в отделе полиции в аэропорту.

Вскоре появилось сообщение, что Андрея Пивоварова собираются везти в Следственный комитет, говорится в его телеграм-канале.

Сообщается, что в аэропорт приехал человек, которого называют "инициатором розыска" Пивоварова. Причины розыска до сих пор не называют.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG