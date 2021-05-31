Андрей Пивоваров задержан в аэропорту "Пулково"

В Петербурге сняли с самолета и задержали экс-директора Открытой России Андрея Пивоварова. Об этом "МБХ медиа" сообщила координатор «Открытки» Татьяна Усманова.

"Андрей летел в отпуск из Пулково. Он прошел таможенный контроль. Когда самолет был на взлетной полосе, самолет остановили сотрудники полиции, его вывели из самолета", — рассказала она. Сейчас Пивоваров находится в отделе полиции в аэропорту.

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Вскоре появилось сообщение, что Андрея Пивоварова собираются везти в Следственный комитет, говорится в его телеграм-канале.

Сообщается, что в аэропорт приехал человек, которого называют "инициатором розыска" Пивоварова. Причины розыска до сих пор не называют.