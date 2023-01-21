Англиканская церковь извинилась перед ЛГБТ+ за гомофобию

Англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах.

Несколько дней назад Церковь Англии предложила не разрешать парам ЛГБТ+ вступать в брак в англиканских храмах, продолжая настаивать, что брак – это союз мужчины и женщины.

Теперь епископы принесли извинения представителям сообщества. "Мы публично и однозначно подтверждаем, что ЛГБТ+ желанны и ценны. Все мы дети Божьи, – заявили епископы в своём письме. – Случаи, когда вы получали враждебный и гомофобный ответ в наших церквях, постыдны. Мы в этом раскаиваемся".

При этом глава Церкви Англии и духовный лидер всех англикан архиепископ Кентерберийский признал, что церковь всё ещё "очень разделена" по этому вопросу. "Я уверен, что дискуссии продолжатся. Но это чрезвычайно важный момент не только для англиканского сообщества и англиканской церкви, но и для всемирной церкви", – сказал он.

Представитель группы Stonewall, защищающей права ЛГБТ+, заявил агентству Reuters, что извинений епископов недостаточно, "когда так много христиан ЛГБТ+ сталкиваются с враждебностью и дискриминацией за то, что они такие, какие есть".