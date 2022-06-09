Английская премьер-лига приостановила контракт с "Матч ТВ"

Английская премьер-лига приостановила действие контракта с российским телеканалом "Матч-ТВ", сообщает Reuters. Он должен был вступить в силу к началу нового футбольного сезона. Причиной стало военное вторжение России на территорию Украины.

На ежегодном заседании премьер-лиги, прошедшем в четверг, ее руководство сообщило всем футбольным клубам лиги о своем решении. Контракт заключался на ближайшие шесть лет и должен был принести более 50 миллионов долларов. "Матч-ТВ" не сможет показывать российским зрителям матчи входящих в премьер-лигу футбольных команд, Кубок лиги и Кубок Англии.

Сразу после начала военных действий России на территории Украины, премьер-лига приостановила сотрудничество с предыдущим российским партнером - каналом Okko Sport, принадлежащим "Рамблеру", и заявила, что прибыль, полученную от Okko, направит на помощь пострадавшим от войны.