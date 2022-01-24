Фанаты "Спартака", "Зенита" и "Ростова" будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Футбольные фанаты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. В заявлениях болельщиков популярных российских команд говорится, что они отказываются от посещения игр до полной отмены закона о паспорте болельщика.

Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно, говорится в заявлении фанатов "Зенита".

К фанатам московской и петербургской команд присоединились и болельщики "Ростова".

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в ответ сказал, что в заявлениях фанатов нет смысла, а заявления и предложения следовало вносить в Госдуму на стадии обсуждения законопроекта. "В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного. На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы", – цитирует Колоскова сайт sports.ru.

В декабре Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении в России паспорта болельщика – Fan ID. Это электронный документ, который позволяет идентифицировать зрителя, участника или организатора спортивного соревнования. Получить его можно будет на сайте Госуслуг. Власти могут отказать в получении паспорта или приостановить его действие, если зритель нарушал общественный порядок или известно, что он собирается это сделать.

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