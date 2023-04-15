Антивоенного активиста оштрафовали за попытку провести митинг

Антивоенного активиста Максима Лыпканя оштрафовали за попытку провести митинг "Год ада" в годовщину российского вторжения в Украину. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Суд назначил ему два штрафа: 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной публичной акции. В середине февраля мэрия Москвы не согласовала антивоенный митинг "из-за коронавируса", а через неделю на стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина, на который пришли, по данным МВД России, более 200 тысяч человек.

С февраля Лыпкань находится в московском СИЗО по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии. Суды признают таковыми любую критику войны. Поводом для возбуждения дела стало интервью активиста Радио Свобода. В нём 18-летний Лыпкань рассказал об антивоенных акциях, которые он проводил, и о попытке согласовать "Год ада". В СИЗО он пробудет как минимум до 20 апреля 2023 года.

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.

По подсчётам "ОВД-Инфо", за 13 месяцев войны полицейские провели более 15 тысяч задержаний антивоенных активистов.

За антивоенную позицию возбудили не менее 528 уголовных дел, в том числе 154 – по статье о фейках про российскую армию (фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России) и 66 – по статье о повторной дискредитации российской власти и армии (дискредитацией российские суды считают, например, использование слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине).

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