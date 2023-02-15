Власти Москвы не согласовали митинг "Год ада" из-за коронавируса

Мэрия Москвы не согласовала митинг "Год ада" к годовщине российского вторжения в Украину из-за коронавируса.

Заявку на проведение 24 февраля митинга на Лубянской площади подал активист Максим Лыпкань. Мэрия ответила, что в Москве действует запрет на проведение публичных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой и антикоронавирусными ограничениями.

При этом, по информации РБК, Кремль планирует провести в Москве митинг-концерт на 200 тысяч человек перед годовщиной войны – 22 февраля. Ожидается, что на концерте выступит президент России Владимир Путин. Сообщается, что на мероприятие набирают массовку за 500 рублей.

Лыпкань заявил, что будет обжаловать отказ в проведении антивоенного митинга в суде, и создал чат для координации акции на Лубянке, напомнив о конституционном праве россиян на мирный протест.