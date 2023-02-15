Власти Москвы не согласовали митинг "Год ада" из-за коронавируса

Мэрия Москвы не согласовала митинг "Год ада" к годовщине российского вторжения в Украину из-за коронавируса.
Заявку на проведение 24 февраля митинга на Лубянской площади подал активист Максим Лыпкань. Мэрия ответила, что в Москве действует запрет на проведение публичных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой и антикоронавирусными ограничениями.
При этом, по информации РБК, Кремль планирует провести в Москве митинг-концерт на 200 тысяч человек перед годовщиной войны – 22 февраля. Ожидается, что на концерте выступит президент России Владимир Путин. Сообщается, что на мероприятие набирают массовку за 500 рублей.
Лыпкань заявил, что будет обжаловать отказ в проведении антивоенного митинга в суде, и создал чат для координации акции на Лубянке, напомнив о конституционном праве россиян на мирный протест.
- Власти Москвы отменили почти все антикоронавирусные меры в городе ещё в марте 2022 года. Однако запрет на проведение массовых мероприятий, введённый с началом распространения COVID-19 в России в 2020 году, оставили в силе. В июле мэрия сообщила, что снимет запрет, когда Всемирная организация здравоохранения объявит о завершении пандемии. По состоянию на середину февраля, пандемия в мире официально продолжается.
- Ссылаясь на ситуацию с коронавирусом, власти Москвы и других российских регионов не согласовывают оппозиционные и антивоенные массовые мероприятия – задерживают даже одиночных пикетчиков. При этом провластные и провоенные акции проводятся беспрепятственно. На мартовский митинг-концерт в Лужниках, в котором участвовал президент России Владимир Путин, собрали десятки тысяч человек.
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