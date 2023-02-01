Антивоенную выставку Елены Осиповой закрыли на следующий день

Антивоенная выставка художницы Елены Осиповой, открывшаяся в офисе партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге 31 января, была закрыта в среду, успев проработать лишь сутки. Как подтвердили в офисе "Яблока" изданию Север.Реалии, полиция приехала из-за сообщения о якобы минировании и оцепила здание. Взрывчатки полицейские не нашли, но сняли со стен и изъяли картины и плакаты Осиповой.

По словам члена "Яблока" Ольги Покровской, правоохранители обнаружили в экспонатах "признаки состава преступления". Ранее организаторы выставки сообщали, что не стали выставлять те работы Осиповой, которые могли бы подпасть под закон о фейках о российской армии, чтобы уберечь художницу от возможного преследования.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что партийцы будут требовать возбуждения дела о ложном минировании.

77-летняя Елена Осипова много лет выходит на улицы в Петербурге с плакатами собственного авторства. Первые из них были посвящены захвату заложников на спектакле "Норд-Ост" в 2002 году в Москве. Осипова проводила одиночные пикеты против бомбардировок в Сирии, против передачи Исаакиевского собора от Министерства культуры церкви, в защиту политических заключённых. Она последовательно выступает против войны России в Украине. Полиция неоднократно изымала её картины и плакаты.