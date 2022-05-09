В Петербурге напали на 76-летнюю художницу Елену Осипову

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на 76-летнюю художницу и активистку Елену Осипову. Об этом рассказал телегам-каналу "Ротонда" видеоопреатор Никита Адищев, который снимает об Осиповой документальный фильм.

По словам Адищева, два молодых человека подбежали к Осиповой, когда она выходила из дома, отобрали у неё антивоенные плакаты и скрылись. Художница собиралась встать с плакатами в одиночный пикет возле Невского проспекта во время шествия "Бессмертного полка".