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В Петербурге напали на 76-летнюю художницу Елену Осипову

Елена Осипова

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на 76-летнюю художницу и активистку Елену Осипову. Об этом рассказал телегам-каналу "Ротонда" видеоопреатор Никита Адищев, который снимает об Осиповой документальный фильм.

По словам Адищева, два молодых человека подбежали к Осиповой, когда она выходила из дома, отобрали у неё антивоенные плакаты и скрылись. Художница собиралась встать с плакатами в одиночный пикет возле Невского проспекта во время шествия "Бессмертного полка".

  • Елена Осипова — петербургская активистка. С 24 февраля она регулярно принимает участие в антивоенных акциях, за что её неоднократно задерживали.
  • В начале апреля итальянские депутаты присвоили Осиповой звание почетного гражданина Милана в "знак солидарности и близости к женщине, которая является символом для граждан России".
  • 9 мая полиция также задержала жителя Новосибирска Владимира Салтевского за участие в "Бесмертном полке" с плакатом "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну". В Санкт-Петербург арестован муниципальный депутат Сергей Самусев, который пытался принять участие в "Бессмертном полке" с фотографией погибшего в результате обстрела в Харькове 96-летнего Бориса Бориса Романченко.

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