AP: Россия и Запад ведут борьбу за лояльность африканских стран

В последние дни июля высокопоставленные лица из России, США и Франции совершают рабочие поездки по странам Африки, чтобы заручиться их поддержкой по войне в Украине. О политических визитах в Африку рассказывает агентство Associated Press.

"Похоже, в Африке разыгрывается новая холодная война. Соперники вновь пытаются завоевать влияние на континенте", – говорит Уильям Гумеде, директор фонда Democracy Works из ЮАР.

Вчера, 27 июля, глава МИД России Сергей Лавров завершил свой рабочий визит в Африку. Он посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. В ходе поездки Лавров обвинял в продовольственном кризисе страны Запада, которые ввели санкции в ответ на российское вторжение в Украину. К приезду Лаврова в газетах всех четырёх стран была напечатана его колонка, в которой говорится об "узах дружбы и сотрудничества" с африканцами.

"Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнёта", – пишет Лавров.

Также на этой неделе в Африку прибыл французский президент Эммануэль Макрон. Он посетил Бенин, Камерун и Гвинею-Бисау. Во время своего турне глава Франции заявил, что Кремль шантажирует мир, препятствуя экспорту зерна из Украины.

Об этом же на прошлой неделе в Кении говорила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр. Также она пообещала помочь региону в борьбе с голодом на фоне многолетней засухи. Через несколько дней в Африку прилетит её соотечественница, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Она отправится в Гану и Уганду.