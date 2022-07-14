Знакомый почерк. Российские наемники, "зачистки" и цели в Африке

Весь мир пятый месяц напряженно следит за российским вторжением в Украину. На этом фоне экспансия России в других странах и даже на других континентах, похоже, уже не привлекает, по крайней мере сейчас, столь пристального внимания. Однако сам Кремль вовсе не отказался от всех своих планов, несмотря на неудачи в Украине, большие потери и пока успешное сопротивление украинской армии. Одним из направлений, где пока Москва продолжает зарабатывать военные и политические очки, остается Африка – в то время как русскоговорящие наемники на службе местных правительств совершают новые военные преступления. Судя по всем описаниям – такие же, как в Буче и других украинских городах.

Владимир Путин и его окружение в последние несколько лет определенно обратили на Африку, особенно на страны южнее Сахары, на так называемую "Черную Африку", пристальное внимание – и вовсе не только лишь как на регион с богатейшими ресурсами, где рост влияния Москвы мог бы хотя бы частично компенсировать ей проблемы, связанные с противостоянием с Западом, достигшим крайней степени после 24 февраля. Очевидно, Африка интересна Кремлю, стремящемуся к восстановлению "глобального престижа России" во всем мире, и как идеологическое поле в этом "соревновании".

С 2014 года Кремль заключил соглашения о военном сотрудничестве уже более чем с 20 государствами континента. Также в африканских странах время от времени открываются новые официальные представительства Минобороны России. При этом, несмотря на массу свидетельств о действиях в разных африканских странах уже весьма крупных контингентов вооруженных российских наемников, Россия официально отрицает существование у себя вообще каких бы то ни было частных военных компаний.

Однако Владимир Путин, комментируя вопрос о ЧВК на пресс-конференции еще в 2018 году, заявил, что такие компании "вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", если не нарушают российского законодательства. Хотя, согласно УК РФ (особенно после свежих поправок, одобренных самим президентом России 14 июля), любое участие в боевых действиях, где, как и когда угодно в роли наемника остается для любого гражданина РФ тяжелым и сурово наказуемым уголовным преступлением.

В некоторых государствах Африки для реализации своих внешнеполитических целей российские власти по-прежнему полагаются на пресловутую "ЧВК Вагнера", которую связывают с близким к Владимиру Путину российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Люди Пригожина, о чем писалось неоднократно, будь то военные инструкторы или политтехнологи, работают уже как минимум в 25 африканских странах, в первую очередь в ЦАР, Мали и Ливии, а также в Северном и Южном Судане, на Мадагаскаре, в Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Республике Конго, и не только. При этом деятельность "ЧВК Вагнера" часто сопровождается потоком дезинформации.

Пригожин известен как человек, финансирующий Агентство интернет-исследований – фабрику троллей, прославившуюся как источник распространяемых по всему миру фейковых новостей. В недавнем докладе Государственного департамента США, посвященном этой теме, Пригожин охарактеризован как "менеджер и финансист "ЧВК Вагнера", представляющей интересы Кремля путем "участия в секретных военных операциях за границей".

В докладе также говорится, что Пригожин стремится склонить африканских политиков к пророссийской позиции посредством:

компаний, эксплуатирующих природные ресурсы Африки;

политтехнологов, мешающих работе местных демократических политических деятелей;

подставных компаний, работающих под прикрытием НПО;

социальных сетей, используемых для проведения дезинформационных кампаний.

Вашингтон давно ввел санкции против некоторых компаний Пригожина в связи со "зловредным политическим и экономическим влиянием по всему миру". Например, по данным Министерства финансов США, в Демократической Республике Конго (ДРК), Мадагаскаре, Мозамбике, Зимбабве и ЮАР ими финансируются миссии, якобы занимающиеся наблюдением за выборами. Кроме США, против Пригожина также ввели санкции Европейский союз и Великобритания – за распространение дезинформации и другие действия, создающие угрозу для безопасности целого ряда государств.

Принадлежащие частным лицам соцсети, в первую очередь Facebook (или теперь Meta) и Twitter, также приняли меры в ответ на онлайн-деятельность Пригожина в Африке, например:

Facebook в 2020 году удалила связанные с Пригожиным аккаунты, которые лоббировали политику России и были разработаны для аудитории в ЦАР и в меньшей степени в Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике и ЮАР;

Twitter в 2021 году удалила связанные с Пригожиным аккаунты, представляющие собой сочетание фейковых и настоящих аккаунтов, с тем чтобы продвигать пророссийскую точку зрения в ЦАР;

В начале этого года Facebook удалил связанные с Пригожиным аккаунты в Гамбии, ДРК, Камеруне, Нигерии и Зимбабве, обманом приводящие к тому, что местные журналисты публиковали пророссийские статьи о событиях в Украине и в России.

Вопреки своему названию, "ЧВК Вагнера" не представляет собой единую организацию. Кевин Лимонье, специалист по "группе Вагнера" и преподаватель геополитики в Университете Парижа 8, верно охарактеризовал ее как "сеть организаций с разными названиями, которые трудно отслеживать".

В последние месяцы одним из главных новых направлений для военно-политической экспансии Кремля в Африке, в том числе с помощью "вагнеровцев", стало западноафриканское государство Мали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае этого года в интервью итальянским журналистам все-таки признал присутствие "ЧВК Вагнера" в Мали, но только на "коммерческой основе".

Прошлой весной власти малийской деревни Моура в центре страны рассказали сотрудникам международной правозащитной организации Human Rights Watch, как вооруженное подразделение, состоявшее из русскоязычных и малийских правительственных военных, оказались причастны к убийству более 300 местных мирных жителей. Центр стратегических и международных исследований потом доказал ответственность "ЧВК Вагнера" за это нападение, которое было названо "самым ужасным зверством в ходе конфликта в Мали, который длится уже несколько десятилетий".

Фото из твиттера – как утверждается, с российскими "частными военными инструкторами" в Мали

Свое расследование событий в деревне Моура организовала и американская The New York Times. Все произошло 27 марта, в последнее воскресенье перед наступлением месяца Рамадан (Мали преимущественно мусульманская страна), когда тысячи торговцев и сельских жителей заполонили местный рынок. Внезапно над толпой пронеслись пять больших вертолетов, с которых по людям был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Жители села пытались спастись бегством, но прятаться было негде – вертолеты быстро выбросили десант солдат на окраинах Моуры, чтобы перекрыть все выходы. Большинство этих солдат были малийцами, но их сопровождали "высокие белые иностранцы, одетые в военную форму и говорившие на странном европейском языке, который не был ни английским, ни французским", рассказали выжившие.

По словам восьми свидетелей из Моуры и более 20 малийских политиков и представителей гражданского общества, а также западных дипломатов, в течение следующих пяти дней в деревне правительственные солдаты и их российские наставники грабили дома, держали многих жителей деревни как заключенных, без еды и почти без воды, под палящим солнцем в высохшем русле местной реки – а потом просто застрелили более 300 пойманных ими мужчин.

Очевидцы рассказывают, что и малийские солдаты, и российские наемники убивали задержанных, стреляя в упор, часто вообще не допрашивая их, на основании лишь их этнической принадлежности или одежды. При этом говорившие по-русски иностранцы мародерствовали, отнимали ценные вещи и мобильные телефоны – в том числе чтобы уничтожить любые возможные визуальные доказательства своих действий. Однако, используя спутниковые снимки, The New York Times и Human Rights Watch определили места как минимум двух массовых захоронений, которые совпали с описаниями свидетелей мест убийств и захоронения пленников.

"С тех пор как малийские правительственные военные начали проводить совместные операции вместе с наемниками из "ЧВК Вагнера", против местных исламистских боевиков, всякая разница для них между гражданскими лицами и повстанцами – и без того ранее почти не существовавшая – совсем перестала иметь значение", – говорит Усман Диалло, эксперт Amnesty International по вопросам соблюдения прав человека в странах Западной Африки.

По словам миротворцев ООН в Мали и французских военных, в начале марта этого года около военной базы в городе Диабали, где дислоцировались малийские солдаты и вагнеровцы, были обнаружены 30 обгоревших тел – через несколько недель после похищения группы местных мужчин такой же численности. В начале апреля малийские силы безопасности и российские наемники застрелили семерых подростков недалеко от города Бандиагара. А в середине апреля малийские военные заявили, что убили 18 исламистских боевиков и арестовали сотни других на рынке скота в городе Хомбори. Однако среди пострадавших и доставленных в больницу после этого "боестолкновения", как утверждают очевидцы, были пожилые люди, женщины и дети.

Следователи из миротворческой миссии ООН в Мали до сих пор не имеют доступа в деревню Моура – так как Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН голосование по вопросу организации независимого расследования событий в Мали.