Апелляционный суд оставил в силе приговор Алексею Москалёву

Тульский областной суд оставил в силе приговор Алексею Москалёву - отцу-одиночке, осуждённому на два года колонии по статье о так называемой дискредитации армии. Кроме того, суд добавил к приговору двухлетний запрет Москалёву "администрировать интернет-ресурсы", то есть фактически пользоваться интернетом. Прямую трансляцию заседания вела "Медиазона".

На суде Москалёв зачитал письмо от своей 13-летней дочери Маши, в котором девочка пишет, как любит отца и скучает по нему. Он просил суд приговорить его "к высшей мере наказания и как можно скорее привести его в исполнение", поскольку разлука с дочерью для него невыносима.

Адвокат Москалёва Владимир Билиенко требовал от суда оправдательного приговора. В своей жалобе он напомнил, что обвинение не доказало, что подсудимый сам писал вменённые ему в вину антивоенные посты в соцсетях. После суда он заявил, что приговор его подзащитному будет обжалован в кассационной инстанции.