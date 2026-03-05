Апелляционный суд в Литве вернул ВНЖ юристу Михаилу Беньяшу

Высший административный суд Литвы отменил постановление суда первой инстанции, отклонившего жалобу юриста из Краснодара Михаила Беньяша - он оспаривал решение департамента миграции о лишении его вида на жительство в Литве из-за двух поездок в Беларусь. Теперь власти Литвы должны вернуть Беньяшу ВНЖ, отмечает Кавказ.Реалии.

О решении апелляционного суда, который признал причину поездок уважительной, что позволяет применить установленное законом о запрете частых поездок исключение из этого правила, сообщил сам юрист в своем телеграм-канале.

"Право существует лишь там, где идет борьба за право. Она (борьба) должна быть перманентной и без оглядки на то, кто борется за право: гражданин или иностранец. Сам факт этой борьбы - уже благо для общества", - прокомментировал Беньяш решение суда.

Беньяша лишили вида на жительство в конце сентября из-за того, что в августе он дважды посещал Минск: чтобы встретить своего семилетнего сына в аэропорту, а затем чтобы проводить его обратно к матери, которая остаётся в России.

Он оспорил решение миграционной службы в суде, заявив, что не мог встретить сына в каком-либо другом месте, кроме Минска, поскольку маршрут ребенка определяла его мать. Итоговое заседание суда первой инстанции по делу Беньяша состоялось в начале декабря, решение стало известно в начале января.