Apple подала в суд на израильского разработчика программ слежки

Корпорация Apple подала иск к NSO Group – израильскому разработчику шпионского оборудования Pegasus. Компанию поставляет правительствам программное обеспечение для слежки за пользователями мобильных устройств, в том числе айфонов, они использовались для преследования журналистов и правозащитников.

Одну из уязвимостей на устройствах Apple обнаружила канадская исследовательская группа The Citizen Lab, занимающаяся кибербезопасностью. По данным исследователей, при создании Pegasus израильская компания использовала недостатки защиты при работе с PDF файлами.

Apple попросила суд выдать бессрочный запрет на использование программного обеспечения, сервисов и устройств Apple компанией NSO Group.

В июле организация Forbidden Stories и несколько СМИ сообщили, что программа израильской компании использовалась для слежки за журналистами и главами государств, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном. NSO Group тогда назвала сообщения в прессе об использовании Pegasus для слежки за журналистами и политиками ложными. Разработчик утверждает, что программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками.

Журналисты писали, что Минобороны Израиля заинтересовано в работе NSO Group и ранее уже защищало компанию от судебных исков.

В США NSO Group внесена в чёрный список.