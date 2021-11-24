Apple подала в суд на израильского разработчика программ слежки

Корпорация Apple подала иск к NSO Group – израильскому разработчику шпионского оборудования Pegasus. Компанию поставляет правительствам программное обеспечение для слежки за пользователями мобильных устройств, в том числе айфонов, они использовались для преследования журналистов и правозащитников.
Одну из уязвимостей на устройствах Apple обнаружила канадская исследовательская группа The Citizen Lab, занимающаяся кибербезопасностью. По данным исследователей, при создании Pegasus израильская компания использовала недостатки защиты при работе с PDF файлами.
Apple попросила суд выдать бессрочный запрет на использование программного обеспечения, сервисов и устройств Apple компанией NSO Group.
В июле организация Forbidden Stories и несколько СМИ сообщили, что программа израильской компании использовалась для слежки за журналистами и главами государств, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном. NSO Group тогда назвала сообщения в прессе об использовании Pegasus для слежки за журналистами и политиками ложными. Разработчик утверждает, что программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками.
Журналисты писали, что Минобороны Израиля заинтересовано в работе NSO Group и ранее уже защищало компанию от судебных исков.
В США NSO Group внесена в чёрный список.
- Pegasus могла взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское программное обеспечение может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку. Программа успешно использовалась для взлома смартфонов близких убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашогги.
- В попавшем в публичный доступ списке взломанных устройств есть телефоны сотрудников изданий CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde во Франции, Financial Times и Al Jazeera в Катаре. Кроме того, в списке также находятся номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.
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