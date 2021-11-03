США внесли в черный список четыре фирмы в сфере IT, включая российскую

Министерство торговли США внесло в чёрный список четыре компании из Израиля, России и Сингапура, обвинив их в содействии злонамеренной деятельности в киберпространстве.

Под ограничения попали две израильские компании NSO Group и Candiru, российская IT-компания Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD. Последние две обвинили в причастности к обороту киберинструментов, которые использовались для получения незаконного доступа к информационным системам, что угрожало как приватности и безопасности отдельных лиц и организаций по всему миру.

"NSO Group и Candiru добавлены в список на основании свидетельств того, что они разрабатывали и поставляли шпионское программное обеспечение иностранным правительствам, которые злонамеренно использовали его в отношении официальных лиц, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и посольских работников", - говорится в сообщении торгового ведомства.

Внесение организаций в чёрный список подразумевает ограничение экспорта, реэкспорта и передачи их товаров внутри страны физическим и юридическим лицам. Решения принимает бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Московская компания Positive Technologies, занимающаяся разработками в сфере IT-безопасности, с апреля находится в санкционном списке Минфина США - за "поддержку киберпрограммы российских спецслужб". Компания обвинения отвергает, отмечает "Медиазона" (признана в России "СМИ-иноагентом").

Летом этого года израильская NSO оказалась в центре скандала, связанного с опубликованным в июле расследованием международного медиа-консорциума по выпускаемому компанией шпионскому оборудованию под названием Pegasus. Авторы расследования пришли к выводу, что инструменты Pegasus использовались при попытках взломать смартфоны журналистов, правозащитников, бизнесменов и чиновников из примерно 50 стран.

Сама NSO Group настаивала, что Pegasus предназначен для использования против преступников и террористов и доступен лишь для военных и правоохранительных структур, а также для служб разведки и безопасности.