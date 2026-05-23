Apple в 2025 году удалила из российского App Store тысячу приложений

Американская компания Apple в 2025 году по требованию Роскомнадзора удалила из российского App Store 1213 приложений. Об этом говорится в ежегодном отчёте о прозрачности корпорации.

Как отмечают "Важные истории", первыми обратившие внимание на документ, это рекордное количество за четыре года. В 2024 году Apple удалила 171 приложение, в 2023 году – 12, а в 2022 году – семь, тогда корпорация впервые опубликовала такой отчет.

Какие именно приложения были удалены по запросу российских властей, не уточняется. Издание предполагает, что, вероятно, большинство из них – это VPN-сервисы. Косвенно об этом говорят запросы, которые Роскомнадзор направил компании Google для удаления 801 сервиса для обхода блокировок.

Всего в прошлом году из App Store по требованию властей разных стран были удалены 2045 приложений. За Россией по количеству удаленных приложений следует Вьетнам – 335, затем идет Китай – 196, Южная Корея – 108, Индия – 54 и США – 39.

В отчете сказано, что приложения удаляются только из страны или региона, в котором находится юрисдикция ведомства, требующего удаления, во всех остальных странах они остаются доступными.

Ранее Apple по запросу Роскомнадзора удалила из российского AppStore приложение телеканала "Настоящее Время", а также приложение "Свобода" с контентом Русской службы Радио Свободы и проектов Сибирь.Реалии и Север.Реалии.