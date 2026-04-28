Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 мая выйдут из Организации стран – экспортеров нефти ОПЕК и формата ОПЕК+.

В заявлении ОАЭ говорится, что решение соответствует долгосрочной стратегии страны и направлено на развитие энергетического сектора, включая увеличение инвестиций в добычу. Власти также подчеркнули, что намерены сохранить статус надежного поставщика энергоресурсов.

Выход объясняется пересмотром производственной политики и учётом национальных интересов, а также ситуацией на энергетических рынках, включая "потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе".

ОАЭ состояли в ОПЕК с момента своего образования в 1970-м году, а эмират Абу-Даби — с 1967 года.

Согласно данным ОПЕК, квота Арабских Эмиратов в добыче нефти в 2024 году составляла около 13,5%. После выхода страна планирует постепенно увеличивать добычу в зависимости от спроса и рыночных условий.

ОПЕК создана в 1960 году и объединяет 12 крупнейших экспортёров нефти, среди которых Алжир, Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия и другие, для координации добычи и влияния на цены.

Расширенный формат ОПЕК+ включает независимых производителей, в том числе Россию, Азербайджан и Казахстан. ОПЕК+ обеспечивает около половины мировой добычи нефти.