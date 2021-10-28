Арест лидера крымских татар Наримана Джелялова продлён до 23 января

Суд в аннексированном Крыму продлил до 23 января срок ареста одному из лидеров крымских татар Нариману Джелялову. Об этом сообщил в четверг его адвокат Николай Полозов.

Джелялов и еще четверо его коллег содержатся под стражей с начала сентября. Их обвиняют по делу о диверсии на газопроводе. Изначально был санкционирован их арест сроком на два месяца.

Власти Украины назвали обвинения в адрес активиста сфабрикованными. Освободить Наримана Джелялова призвали Россию Соединённые Штаты.

Нариман Джелялов является заместителем председателя Меджлиса крымских татар, который признан в России экстремистской организацией.

Арест активистов вызвал протесты у здания российской Федеральной службы безопасности в Крыму, там были задержаны более 50 человек.

Агентство "Интерфакс" в сентябре писало, что уголовное дело против Джелялова связано с повреждением газопровода 23 августа в районе посёлка Перевальное вблизи Симферополя.

Замминистра иностранных дел Украины Эмин Джеппар назвал задержание пятерых человек "местью со стороны России" за международную конференцию в Киеве, посвященную вопросам "деоккупации" Крыма. Джелялов в августе в ней участвовал. Москва назвала мероприятие антироссийским. Присоединение Крыма российские власти называют восстановлением исторической справедливости.

Ранее в октябре суд направил Наримана Джелялова, которому грозит до 20 лет тюрьмы, на обследование в психиатрическую клинику.