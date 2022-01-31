Арестован обвиняемый во взрыве у приходской гимназии в Серпухове

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 31 марта, 18-летнего Владислава Струженкова по делу о взрыве бомбы у церковно-приходской гимназии в Серпухове.

Юношу обвиняют по статьям о покушении на убийство и в незаконном изготовлении взрывчатки.

13 декабря прошлого года, около восьми утра, у входа в гимназию при Владычном Введенском женском монастыре была подорвана самодельная бомба. Как уточняли в подмосковном управлении Следственного комитета, взрыв осуществил выпускник гимназии Струженков, пишет "Медиазона" (признана в России СМИ-"иноагентом").

В результате взрыва пострадали 10 детей, а также сам Владислав Струженков, которому пришлось ампутировать ногу.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, мотивом преступления стала "ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений" из-за "буллинга", или травли, во время учебы.