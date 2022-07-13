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Арестованная за "фейки" журналистка рассказала о насилии в психбольнице

Журналистка и активистка Мария Пономаренко

Барнаульская журналистка Мария Пономаренко, арестованная по делу о "фейках против российской армии", рассказала о принудительном лечении в психиатрической больнице, куда она была доставлена для экспертизы. По словам Пономаренко, в больнице ей насильно делали уколы неизвестных препаратов в качестве наказания, - сообщает Tayga.info

Сотрудница издания RusNews и гражданская активистка Мария Пономаренко была арестована 27 апреля по делу о так называемых фейках о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал её пост в телеграме о бомбёжках драматического театра в Мариуполе, в котором укрывались более тысячи мирных жителей, включая детей. Минобороны России отрицало факт бомбёжек.

В рамках следствия ей была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в местной психиатрической больнице, однако экспертиза должна была включать в себя только наблюдение и не предполагала назначения медикаментов. Пономаренко утверждает, что уколы неизвестных препаратов ей делали за просьбы предоставить ей личные вещи и средства гигиены, а также за требование связаться с адвокатом. "Трое парней ФСИНовцев держат руки и ноги, прижимают к кровати, а медсестра колет," - сообщила журналистка.

Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, её штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний суда по административным протоколам она пришла в маске "Путина в отставку", за что её тоже оштрафовали. Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске уже как журналистка RusNews. По закону о распространении фейков за пост в телеграме ей может грозить до 10 лет лишения свободы. По решению суда на время следствия она помещена под стражу и будет находиться в СИЗО как минимум до 28 августа.

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