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Журналистку, арестованную по делу о фейках, перевели в психбольницу

Мария Пономаренко на одном из пикетов

В Барнауле журналистку Марию Пономаренко, арестованную по делу о фейках про российскую армию, перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. Об этом сообщает RusNews со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Пономаренко находится сейчас в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице. Ей предстоит стационарная экспертиза, которая может продлиться около месяца, рассказал Подольский.

"Сегодня сходили к ней, передали посылку. Письма, встречи с родственниками запрещены. С адвокатом встречаться можно", – написала новосибирская активистка Яна Дробноход.

Сайт Север.Реалии отмечает, что ранее по аналогичным делам на психиатрическую экспертизу были направлены петербургская художница Саша Скочиленко и карельская активистка Ирина Быстрова.

  • 25 апреля Мария Пономаренко приехала в Санкт-Петербург из Барнаула в длительную командировку – освещать протестную активность. Ее задержали у отеля, в котором она жила. На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 207.3.
  • По версии следствия, Пономаренко опубликовала в телеграм-канале "Цензуры нет" пост, где говорилось о людях, которые укрывались в театре в украинском Мариуполе и погибли от удара российских бомб. Пономаренко грозит до 10 лет лишения свободы.
  • 27 апреля Марию Пономаренко суд в Петербурге отправил в СИЗО на два месяца по уголовному делу о "фейках" о российской армии. У Пономаренко есть двое несовершеннолетних детей, которых она полностью обеспечивает. В июне Пономаренко этапировали в СИЗО Барнаула и продлили арест.

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