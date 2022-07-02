Журналистку, арестованную по делу о фейках, перевели в психбольницу

В Барнауле журналистку Марию Пономаренко, арестованную по делу о фейках про российскую армию, перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. Об этом сообщает RusNews со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.



Пономаренко находится сейчас в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице. Ей предстоит стационарная экспертиза, которая может продлиться около месяца, рассказал Подольский.

"Сегодня сходили к ней, передали посылку. Письма, встречи с родственниками запрещены. С адвокатом встречаться можно", – написала новосибирская активистка Яна Дробноход.

Сайт Север.Реалии отмечает, что ранее по аналогичным делам на психиатрическую экспертизу были направлены петербургская художница Саша Скочиленко и карельская активистка Ирина Быстрова.