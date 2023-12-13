Арестованный в Норвегии "бразилец" признал, что он россиянин

Арестованный в прошлом году в Норвегии по делу о шпионаже сотрудник университета Тромсё заявил в суде, что является не гражданином Бразилии по имени Хосе Ассис Джамаррия, а россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Об этом сообщает в среду норвежское издание VG со ссылкой на полицейскую службу безопасности Норвегии (PST). Адвокат обвиняемого Марияна Лозич также подтвердила это сообщение.

Уже после задержания предполагаемого бразильца в октябре прошлого года PST заявляла, что он на самом деле россиянин и работает под чужим именем. 6 декабря перед слушаниями в суде Осло, как утверждает издание, обвиняемый признался, что он гражданин России, и назвал своё имя.

PST ранее посылала запрос в российское посольство в Осло относительно личности арестованного, однако, как утверждается, не получила ответа. Теперь послан повторный запрос с целью выяснить, действительно ли обвиняемый - Михаил Микушин. Как пишет VG, после того, как он назвался россиянином, он уже дважды встречался с сотрудниками консульского отдела российского посольства. В посольстве, однако, заявили изданию, что у него "нет информации о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство", и не подтвердили факт оказания консульской помощи.

По версии PST, "Джамаррия" работал в Норвегии по заданию российской военной разведки ГРУ. Спецслужба считает, что Микушин - его настоящее имя. К такому же выводу пришли расследователи группы Bellingcat. Они нашли старое водительское удостоверение на имя Микушина, а также выяснили, что человек с таким именем проживал в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии ГРУ.

По словам адвоката, её подзащитный признался, что предоставил неверный документ, удостоверяющий личность, органам государственной власти Норвегии при подаче заявления на проживание в стране. Адвокат не стала комментировать, является ли он агентом ГРУ.

Издание также отмечает, что Микушиным могли заинтересоваться США с целью его возможного обмена на американских граждан, находящихся в заключении в России. Официально это не подтверждено.