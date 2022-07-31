Арестованы трое соратников создателя паблика "Омбудсмен полиции"

Суд в Москве отправил в СИЗО троих соратников создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

С санкции Тверского суда Москвы до конца сентября арестованы Василий Фёдоров, Евгений Моисеев и Ирина Андина. Об этом в воскресенье сообщило РБК со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

Всех троих задержали 29 июля по делу о ложных показаниях против Воронцова. Федорову вменяют в вину заведомо ложный донос и считают организатором преступления. Моисеев и Андина проходят только по пункту о ложном доносе. Арестованным грозит до шести лет лишения свободы.

В октябре прошлого года Федоров и Моисеев выпустили фильм "Спасти омбудсмена полиции", в котором речь идет о деле против Владимира Воронцова. Его обвиняют в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Соратники Воронцова считают, что дело против него сфабриковано, и в фильме рассказали о своей попытке это доказать. Об этом писала "Медиазона".

Бывший оперативник Центра "Э" Владимир Воронцов уволился в 2017 году вскоре после запуска сообщества "Омбудсмен полиции" во "ВКонтакте". В паблике публикуют рассказы сотрудников силовых структур о нарушениях по службе. В мае 2020 года Воронцова задержали. Следствие обвиняет экс-полицейского в трех эпизодах о распространении порнографии и по одному эпизоду об оскорблении представителя власти и вымогательстве. Прокуратура запросила для Воронцова шесть летколонии и запрет на десять лет администрировать сайты.