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Аргентина планирует закрыть единственное новостное госагентство

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его администрация собирается закрыть единственнное государственное информагентство Telam. Об этом сообщило само агентство. Ранее власти планировали провести приватизацию агентства.

По мнению Милея, Telam в последние десятилетия использовалось для пропаганды политики бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер. Она занимала этот пост с 2007 по 2015 год, сменив на посту своего мужа Нестора Киршнера.

В 2022 году Кристину Киршнер приговорили к шести годам заключения по делу о коррупции и пожизненно запретили занимать государственные должности.

Крупнейшее в Аргентине агентство Telam основано в 1945 году. Сейчас в нём работают более 700 сотрудников.

Президент Хавьер Милей, вступивший в должность в декабре 2023 года. Политические обозреватели классифицируют его идеологические и экономические взгляды как причудливую смесь правых, анархистских, либертарианских и консервативных идей, а его самого называют популистом.

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