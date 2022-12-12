Омского археолога приговорили к 8 месяцам обязательных работ за "фейки"

Суд в Омске приговорил к восьми месяцам обязательных работ археолога Евгения Круглова. Его обвинили в распространении фейков о российской армии: в мае Круглов перепостил на своей странице в соцсети новостную сводку о действиях российских войск в Буче и Мариуполе. Полиция задержала его прямо в лесу в Тюменской области, когда он находился в археологической экспедиции.

Круглов на суде признал свою вину частично: по сообщению "ОВД-Инфо", он подтвердил, что делал перепост в интернете, но заявил, что не знал, является ли информация ложной или нет. Обвинение запрашивало для него 10 месяцев исправительных работ; суд снизил срок наказания до восьми месяцев. Круглов был освобождён из-под стражи в зале суда.

Во время следствия суд также назначил Круглову комплексную стационарную экспертизу: археолог провёл месяц в психиатрической больнице.