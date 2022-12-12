Омского археолога приговорили к 8 месяцам обязательных работ за "фейки"

Суд в Омске приговорил к восьми месяцам обязательных работ археолога Евгения Круглова. Его обвинили в распространении фейков о российской армии: в мае Круглов перепостил на своей странице в соцсети новостную сводку о действиях российских войск в Буче и Мариуполе. Полиция задержала его прямо в лесу в Тюменской области, когда он находился в археологической экспедиции.
Круглов на суде признал свою вину частично: по сообщению "ОВД-Инфо", он подтвердил, что делал перепост в интернете, но заявил, что не знал, является ли информация ложной или нет. Обвинение запрашивало для него 10 месяцев исправительных работ; суд снизил срок наказания до восьми месяцев. Круглов был освобождён из-под стражи в зале суда.
Во время следствия суд также назначил Круглову комплексную стационарную экспертизу: археолог провёл месяц в психиатрической больнице.
- В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи россиянам грозит штраф до 1,5 млн рублей либо до трёх лет лишения свободы. В случае, если суд решит, что распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия, максимальное наказание увеличивается до 15 лет тюрьмы.
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