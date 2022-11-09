Суд оштрафовал пенсионерку за фейки на сумму её пенсии за год

Суд в Майкопе оштрафовал пенсионерку Елену Сумину на 209 811 рублей за распространение "фейков об армии". Ложную информацию о действиях вооружённых сил, по мнению суда, Сумина оставила в виде комментария под видео в инстаграме. Видео было посвящено акции в поддержку войны в Украине, которая прошла в Адыгее.

Елена Сумина признала свою вину. Как указано в протоколе суда, её ежемесячная пенсия составляет 17 484 рубля. Таким образом, сумма штрафа равняется её пенсии за 12 месяцев. На попечении Суминой находятся двое несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна.

Что именно пенсионерка написала в комментарии, в протоколе не указано. Инфрмация о возбуждённом против Суминой деле появилась ещё в сентябре, отмечает "ОВД-Инфо", но документы по нему опубликованы только сейчас.

Ещё одно дело о фейках заведено против бывшего депутата муниципального одного из округов Москвы Елены Филиной. Издание "Медуза" сообщило в среду, что Кунцевский районный суд принял решение о её заочном аресте. Также Филина, находящаяся за границей, объявлена в международный розыск. В своём фейсбуке она написала, что считает причиной возбуждения против неё уголовного дела донос депутата Государственной думы Александра Хинштейна, написанный ещё весной, когда Филина резко отреагировала в соцсетях на новости о предполагаемых преступлениях российских войск в украинской Буче. Депутат Хинштейн действительно обратился в апреле в прокуратуру по поводу постов Филиной, но ход делу был дан только осенью.