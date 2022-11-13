Путин предложил лишать приобретённого гражданства за "фейки"

Президент России Владимир Путин внёс серию поправок в законопроект о российском гражданстве. Он предлагает дать государственным органам возможность лишать россиян гражданства за нежелательную для государства деятельность, включая фейки об армии - в том случае, если гражданство было приобретено, а не получено по рождению.
Законопроект сейчас рассматривает Госдума, она уже приняла его в первом чтении 5 апреля. По предложениям Путина, приобретённое гражданство сможет быть прекращено, если его обладатель совершал "действия, создающие угрозу безопасности страны" - в том числе распространял фейки о действиях российских вооружённых сил.
Также поводом для лишения приобретённого гражданства предлагается сделать участие в деятельности международной организации, признанной нежелательной в России, дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности России, осквернение государственной символики и экстремизм.
Кроме того, приобретённого гражданства смогут лишиться лица, совершившие ряд уголовных преступлений, не относящихся к государству и его деятельности: похищение человека, разбой, грабёж, вымогательство, хулиганство, вандализм и проч.
Законопроект "О гражданстве России" был внесён президентом в Госдуму в конце прошлого года. Гражданство России, как и ранее, смогут получить лица, владеющие русским языком и знающие историю страны (для этого претенденты сдают специальный экзамен), не представляющие угрозы для правопорядка. Они обязуются соблюдать Конституцию России.
- Статья 6 Конституции России гласит: "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". В Конституции не указано правовых различий между случаями, когда гражданство было получено по рождению или приобретено позже.
- 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок. За почти 9 месяцев российского военного вторжения в Украину по статьям о фейках и дискредитации были заведены, по данным "ОВД-инфо", более 4 тыс. административных и около 250 уголовных дел.
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