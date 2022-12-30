Аркадий Волож объявил об уходе из компании "Яндекс"

Один из основателей "Яндекс" Аркадий Волож объявил сотрудникам компании о своём уходе. Он написал письмо, в котором попрощался с ними.

Волож напомнил, что давно не управляет российским "Яндексом", а в 2022 году ему пришлось покинуть все должности, которые он занимал в холдинге. По его словам, сейчас менеджеры "Яндекса" разрабатывают план реструктуризации компании.

"Яндекс - это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе - с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны." - написал Волож в письме к сотрудникам и пожелал всем мира в новом году.

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож с начала июня находится под санкциями Евросоюза, введёнными в ответ на вторжение России в Украину. После попадания в санкционные списки Волож вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост его генерального директора. Волож уже несколько лет живёт в Израиле, после начала войны туда переехали ещё несколько топ-менеджеров "Яндекса". После раздела Воложу достанется часть сервисов компании и лицензии на их развитие.

В начале декабря бывший председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" занять должность советника по корпоративному развитию. Издание The Bell сообщало, что он займётся разделом "Яндекса" и получит контроль над его новой материнской компанией – вероятно, российской – вместо нынешней, зарегистрированной в Нидерландах. За помощь в реструктуризации Кудрин получит 5% акций "Яндекса" оценочной стоимостью в 300 миллионов долларов.