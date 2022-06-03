Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя "Яндекса"

Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.

В рамках шестого пакета санкций в список были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в "РИА Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов.