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Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя "Яндекса"

Алина Кабаева

Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.

В рамках шестого пакета санкций в список были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в "РИА Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов.

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