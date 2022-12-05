Кудрин стал советником по корпоративному развитию "Яндекса"

Бывший председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" занять должность советника по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", – написал Кудрин.

На прошлой неделе Кудрин сообщил, что подал президенту России Владимиру Путину заявление об увольнении с поста главы Счётной палаты – он занимал его 4,5 года. Кудрин заявил, что "хотел бы сосредоточиться на больших проектах" в области частных инициатив. По предложению президента Совет Федерации досрочно снял Кудрина с должности.

За несколько дней до этого в СМИ появилась информация, что Кудрин может войти в руководство компании "Яндекс". Это косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразив надежду, что теперь заявления Совфеда станут чаще попадать в топ поисковика.

Издание The Bell сообщало, что Кудрин займётся разделом "Яндекса" и получит контроль над его новой материнской компанией – вероятно, российской – вместо нынешней, зарегистрированной в Нидерландах. За помощь в реструктуризации Кудрин получит 5% акций "Яндекса" оценочной стоимостью в 300 миллионов долларов.

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож с начала июня находится под санкциями Евросоюза, введёнными в ответ на вторжение России в Украину. После попадания в санкционные списки Волож вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост его генерального директора. Волож уже несколько лет живёт в Израиле, после начала войны туда переехали ещё несколько топ-менеджеров "Яндекса". После раздела Воложу достанется часть сервисов компании и лицензии на их развитие.

Кудрин – давний соратник Путина, они были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После проигрыша Собчака на выборах в 1996 году оба подали в отставку, почти одновременно переехали в Москву и стали работать в Администрации президента.