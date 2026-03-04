Миллиардер Потанин помогает зарабатывать сыну Патрушева

Бизнесмен Андрей Патрушев увеличил свою долю в Архангельском морском порту, писали на прошлой неделе российские СМИ. Речь о младшем сыне влиятельного силовика и помощника Путина Николая Патрушева. А порт, как выяснил расследовательский проект "Система", связан с миллиардером Владимиром Потаниным.

Что за актив

Архангельский торговый порт называют северными воротами в российскую Арктику. Большую часть его грузопотока составляют морские перевозки по Северному морскому пути (СМП). В 2022 году правительство включило порт в план развития СМП до 2035-го года. План предполагает трехкратное увеличение мощности порта за счет нового терминала. Перед этим в состав акционеров порта вошел Патрушев-младший.

Как Патрушев стал совладельцем

Во второй половине 2021-го Патрушев-младший возглавил совет директоров порта и получил 10% его акций. В 2025-м доля Патрушева-младшего увеличилась до 20%. Из корпоративных документов можно сделать вывод, что оба раза акции перешли Патрушеву-младшему от одного источника – бизнесмена Игоря Нафикова. Он же возглавлял совет директоров порта до прихода Патрушева.

При чем тут Потанин

Игорь Нафиков близок к окружению миллиардера Владимира Потанина: например, он вел бизнес с братом Потанина Ярославом и людьми, связанными с "Норникелем". Основной владелец и президент металлургического гиганта – как раз Потанин.

Потанин связан и с Архангельским портом – "Норникель" владел им до 2015-го, а потом стал его крупнейшим клиентом. В 2021-м грузы "Норникеля" составили 41% от всего оборота порта. С 2022-го порт не раскрывает доли своих клиентов, но по-прежнему обслуживает компанию Потанина.

Архангельский порт регулярно платит своим акционерам дивиденды, на долю сына Николая Патрушева с 2022 по 2025 годы пришлось не менее 400 млн рублей ($5 млн), подсчитала "Система".

Как еще Потанин связан с Патрушевыми

В 2019-м в одну из структур "Норникеля" был трудоустроен тесть Патрушева-младшего Сергей Разумилов, писал журнал "Собеседник". До назначения Разумилов возглавлял гаражный кооператив в Москве.

При этом Патрушев-старший будучи главой Морской коллегии при президенте курирует российскую морскую политику, в том числе в Арктике, где расположены порты его сына и "Норникеля".

Патрушев-младший и Нафиков прочитали вопросы, которые "Система" отправила им в мессенджеры, но не ответили и заблокировали журналиста. В "Норникеле", Архангельском торговом порту и "Интерросе" Потанина не ответили на запросы. Так же поступила гендиректор фирмы "Вайз Инвест", через которую Патрушев-младший и Нафиков владеют акциями порта.