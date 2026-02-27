Глобальное потепление к 2050 году убьет больше половины белых медведей, считают ученые. Если к этому добавить еще традиционную охоту и браконьерство, то крупнейший на суше хищник просто не выживет. Несмотря на это некоторые экологи – а с ними и знаменитый Всемирный фонд природы – выступают за расширение квот на убийство белого медведя. К Международному дню белого медведя "Система" погрузилась в затяжной спор, в котором решается судьба целого биологического вида и переплелись интересы пяти стран, включая Россию. Это совместное расследование "Системы", расследовательского проекта Настоящего Времени и Радио Свобода, со шведским журналом Fokus. Рядом со снующими туда-сюда журналистами, раскинув лапы, лежит самый большой на планете сухопутный хищник, белый медведь. Под щелчки камер тогда еще премьер-министр Владимир Путин подходит и оценивающе смотрит на зверя. Треплет зверя по голове. Не глядя на журналистов, Путин помогает ученым измерить животное рулеткой и застегивает на медведе спутниковый ошейник. Потом скованное транквилизатором животное поднимают на цепях, весы показывают 231 килограмм. "Хороший мальчик", – зачем-то хвалит медведя Путин. Тогда, в 2010 году на остров архипелага Земля Франца-Иосифа Путин приехал в сопровождении вице-премьера Игоря Сечина и главы МЧС Сергея Шойгу. Сегодня эти люди по-прежнему рядом с президентом, как и белые медведи. И для тех и для других это знакомство крайне выгодное. Для медведей – потому что президент часто говорит о редких животных и любит фотографироваться с ними. А для этого они как минимум нужны живыми. Вообще охота на белых медведей запрещена на территории России со времен Советского Союза. Когда в 1973 году пять стран Арктического бассейна подписали запрет на убийство белых медведей в коммерческих целях, СССР уже 17 лет как принял похожий документ. И если в некоторых странах коренные народы все еще имеют право на традиционную охоту, то в России даже местные жители – аборигены не могут убивать хищников без повода. Единственное исключение – угроза человеку. В этом случае зверя можно застрелить.

Не всем экспертам такой запрет кажется очевидным. И даже главный защитник белых медведей, Всемирный фонд природы (WWF), не против того, чтобы разрешить в России традиционную охоту. Для этого структуры фонда помогают проводить исследования браконьерства, оплачивают активистам поездки в США и пытаются пролоббировать квоты через международные соглашения. И в то же время собирают значительные пожертвования на поддержку исчезающего хищника. Как приручить медведя На сайте WWF есть заманчивое предложение. За 25 долларов можно обзавестись собственным белым медведем. Конечно, в квартиру его не привезут, но жертвователь получит красивый сертификат и приятное ощущение союзника дикой природы. За 60 долларов вдобавок к медведю вам дадут плюшевую игрушку. Кроме того на сайте можно купить десятки различных товаров, в том числе и с изображением опасного арктического хищника. Настоящий медведь обойдется дороже. Но живым и тут он никому не дастся. Чтобы поохотиться на белого медведя придется серьезно заплатить. Стоимость такой "трофейной" охоты в Канаде, по словам опрошенных "Системой" и Fokus экспертов Для материала авторы расследования поговорили: с Тором Ларсеном, зоологом, одним из авторов международного запрета на убийство белых медведей 1973 года; Дагом Вонгравеном, бывшим главой Polar Bear Specialist Group; бывшим сотрудником WWF Russia и двумя российскими зоологами, которые изучают белых медведей. Связанные с Россией специалисты пожелали остаться анонимными из соображений безопасности., может начинаться от $15 тысяч. На охотничьих сайтах и форумах называют цены еще выше – от $40 тысяч.

Но и охотник не уйдет без прибыли. Стоимость добытых на охоте трофеев если не позволяет "выйти в ноль", то дает неплохую скидку. Одна только шкура несчастного животного стоит – в зависимости от ее состояния – до $60 тысяч. Если бы вам захотелось прикупить голову медведя, то она обошлась бы где-то в четыре тысячи долларов. Зубы и когти уходят дешевле, за несколько десятков долларов. Обычно все это – шкуры, зубы, черепа – покупают в качестве украшений. Иногда образцы заказывают ученые для исследований. Основным поставщиком на этом рынке является Канада. Там охота на медведей для местных жителей разрешена, а в некоторых провинциях – например, в Онтарио и Квебеке – никаких ограничений по количеству убитых "для пропитания" медведей для аборигенов нет. При этом часть квот вполне легально перепродается для трофейной охоты. Из-за этого Канада лидирует по количеству убитых медведей. Около 600 животных убивают ежегодно охотники, еще около 50 – в результате нападения животных на людей. В остальном мире цифры сильно ниже. В том числе потому, что на территории Канады живет две трети всех белых медведей на планете – около 16 тысяч особей. Еще около семи тысяч проживают на территории России. Всего же в мире, по разным оценкам, от 20 до 25 тысяч белых медведей.

Оценки такие приблизительные по двум причинам. Во-первых, белые медведи не сидят на месте. Они плавают, прячутся в берлогах и теряются в снегу. Во-вторых, погода в регионах проживания не позволяет ученым круглосуточно следить за медведями с дронов и использовать спутники. Поэтому исследователи из разных стран вылавливают отдельных особей – обычно самок – и надевают на них специальные ошейники. "Точную оценку численности популяции невозможно сделать для любых видов диких животных, не только для белого медведя", – указывает один из ученых, опрошенных авторами расследования. Медведи частями на экспорт

Чтобы защитить находящийся под угрозой исчезновения вид, в 2010 году США предложили запретить продажу охотничьих "сувениров". В рамках Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) американцы призывали изменить статус белого медведя и проголосовать за запрет международной торговли такими "сувенирами". Страны-участники – к конвенции присоединились 184 страны и Евросоюз – предложение отклонили. WWF в голосовании не мог участвовать, но с самого начала был против. Фонд – защитник белых медведей разделял позицию главного поставщика "трофеев" белого медведя, Канаду. После голосования о судьбе исчезающих зверей, в 2012 году WWF и TRAFFIC Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce, Cеть мониторинга торговли дикими животными вместе подготовили доклад Icon on Ice, в котором цитировалась, в частности, позиция канадских властей. Более того, доклад был напрямую этими властями проспонсирован. "Согласно министерству экологии Канады, уровень общего изъятия белых медведей является устойчивым", – неудивительно, что исследователи пришли к таким выводам. В том же докладе прямо указано, что "TRAFFIC, WWF и секретариат CITES" не считают нужным переносить белых медведей в список видов, требующих большей защиты. Кто же такие эти TRAFFIC? Это основанная при поддержке WWF в 1976 году организация, которая должна отслеживать торговлю животными и растениями. Одним из авторов доклада был специалист WWF по белым медведям Джефф Йорк. В январе 2013-го, через три года после голосования в CITES, WWF провозгласил новый год годом белого медведя. "Несмотря на то, что будущее белых медведей и их арктической среды обитания сталкивается с непростыми задачами, мы должны признать и отметить достижения в области охраны природы, которых удалось добиться на сегодняшний день", – цитировал Йорка сайт фонда.

По иронии, в год белого медведя WWF снова за белых медведей не заступился. Тогда на новом заседание CITES США опять предложили перенести белых медведей в список более охраняемых животных – и запретить продажу охотничьих трофеев. С критикой в открытом письме выступил даже посол Канады в ЕС Дэвид Планкетт. В своей речи он ссылался на решения WWF и TRAFFIC – они снова были против. И решение опять не приняли. По словам одного из специалистов, присутствовавших на той конференции, предложение США не прошло из-за позиции WWF. "Предложение также провалилось частично потому, что WWF использовал свое значительное влияние среди многочисленных участников Конвенции", – писала позже благотворительная организация IWMC World Conservation Trust. Позитивное отношение к охоте насаждали и внутри WWF, хоть и не все с этим были согласны. По словам бывшего сотрудника фонда, он получил выговор от начальства, после того, как публично выступил за запрет на охоту в США (в WFF не ответили на запрос "Системы"). "Это вызвало скандал, который позже повлиял на мою карьеру", – говорит собеседник. Он считает, что охота на белого медведя выгодна "только небольшой группе исследователей и местной бюрократии".

После того, как предложение США отклонили в первый раз в 2010 году, из Канады было экспортировано около трех тысяч разных трофеев, отмеченных как "шкура", "когти" или "зубы". В WWF утверждают: лучшее, что можно сделать для белого медведя – это победить глобальное потепление. "Сегодня совершенно ясно, что мы имеем влияющие на белого медведя климатические эффекты, с которыми мы ничего не можем сделать. <...> Но если добавить охоту, вы получаете двойной отрицательный эффект", – объясняет авторам расследования известный исследователь белых медведей Тор Ларсен. Убивать во спасение В чем же логика решения WWF? Фонд не ответил на запрос "Системы", но в ответ на письмо наших коллег из Fokus представитель организации заявил, что она "не поддерживает и не продвигает торговлю мехом [белых медведей]". "Мы работаем вместе с научным сообществом, правительствами и коренными народами", – объяснили свою позицию в WWF. Руководитель глобальной арктической программы WWF Вики Ли Уоллгрен на просьбу об интервью не ответила. Позицию Фонда расшифровал один из экспертов, участвовавший в научных программах по изучению белого медведя. "Численность белых медведей нигде резко не сокращалась из-за традиционной охоты. Таких фактов пока не известно. Для расчета квот всегда берут наиболее консервативные (то есть заниженные) оценки численности, поэтому опасность негативного воздействия близка к нулю", – объясняет он. Ученый подчеркивает, что традиционная охота "заставляет государства выделять финансы и организовывать мониторинг тех популяций, где ведется добыча". Кроме того, считают в WWF, введение квот на охоту экономически поддерживает местное население. Аборигены не только получают деньги от продажи трофеев, но еще и организуют поездки для охотников, что тоже приносит доход. "Таким образом, финансовая отдача от продажи товаров стимулирует популяцию белых медведей и ее поддержание на устойчивом уровне", – говорится в докладе Icon on Ice. Иными словами, если разрешить местным охотиться на медведей, то они не будут убивать всех медведей сразу. Кроме того, указывают опрошенные Fokus и "Системой" эксперты, коренные народы тысячи лет живут бок о бок с медведями и привыкли взаимодействовать с ними определенным образом. Введение запрета может напрямую сказаться на аборигенах. Это подтверждают и сами местные жители. "В последние годы мы не могли убивать медведей [из-за нехватки квот], – рассказывал Саймон Энуапик, представитель Организации охотников и трапперов поселения Уэйл-Ков (Канада) в 2017 году. – Во время сезона охоты на белых медведей было очень тяжело. [...] Люди жаловались нам, а мы ничего не могли сделать, не могли добыть ни одного медведя в последние годы. <...> Мы даже подумывали о самоубийстве В оригинале: we even considered suicide. Примечание "Системы": в случае появления мыслей о самоубийстве важно обратиться за помощью к специалистам или в службу кризисной поддержки.".

Если вопросы мироощущения и изменения жизни целых народов комментировать сложно, то аргумент в пользу того, что охота не влияет на популяцию, как минимум спорный. Гудзонов залив в Канаде – одна из территорий, где ученые четко зафиксировали снижение популяции медведей. Еще в 2011 году Polar Bear Specialist Group предупредила местных жителей, что популяция уменьшилась и охотиться стоит поменьше. Инуиты, проживающие на этой территории, снизили квоту в Западном Гудзоне с 56 медведей в год до восьми. Но и это было угрожающим для популяции значением. В конце концов экспертов слушать не стали и в Западном Гудзоне квоту снова повысили до 38 медведей в год. А популяция медведей в регионе продолжает уменьшаться. Ситуация усугубляется тем, что на большей части территорий довольно сложно проследить, сколько медведей было, а сколько осталось. В отличие от канадских, российские ареалы обитания медведей находятся в относительной безопасности. Чукотский консенсус В России медведей можно наблюдать в Баренцевом, Карском, Чукотском морях, а также в море Лаптевых. Основные популяции находятся на Чукотке (около 3 500 медведей) и в Баренцевом море (еще 2 600). Всего же в России живет около семи тысяч грозных хищников. Несмотря на то, что в России десятилетиями запрещено охотиться на белых медведей, страна участвует в целом ряде форматов, где обсуждают квоты для охотников-аборигенов. Так, в 2010 году между США и Россией был подписан договор о введении специальных квот для местного населения. По задумке, проживающие на другом берегу Чукотского моря алеуты должны были ограничить охоту на белых медведей, чтобы сохранить общую на две страны популяцию. Изначально специальная комиссия из исследователей, экспертов и зоозащитников определила квоту в 58 медведей – по 29 на каждую страну. Россия отказалась квоту использовать, но соглашение со своей стороны подписала. В 2018 году договор пересмотрели – и квоту расширили до 85 особей. Как указывают собеседники авторов расследования, изменения активно лоббировали WWF. Интересно, что оба раза комиссии обсуждали другие квоты и оценки популяции. Однако по словам одного из участников обсуждения, модели для оценки, предложенные WWF, завышали популяцию до пяти тысяч только в одном Чукотском регионе. И исходя из этих цифр делались предложения о расширении квоты. Специалисты WWF настаивали, что введение в России квот на убийство медведей, поможет контролировать браконьеров. Для этого Фонд проспонсировал несколько исследований. Проводили одно из них вместе с местной охотничьей организацией, которая, вероятно, и получила бы разрешение на охоту в случае успеха WWF. "Опыт России хорошо показывает, что 80 лет запрета охоты на белого медведя на Чукотке не привели к ее исчезновению из жизненного уклада коренных жителей. <...> Люди просто все поголовно стали браконьерами", – говорит один из авторов доклада, опрошенный Fokus. Чтобы усилить эффект, помимо исследований, WWF спонсировали и местных российских активистов, которые в 2018 году стали выступать за введение квот и снятие запрета. Организация привозила их на Аляску, знакомила с их коллегами по другую сторону Чукотского моря. По словам одного из зоологов, отстаивавших запрет на убийство медведей в России, после этого активисты меняли свою позицию и предлагали запрет снять. Двойной удар Полномасштабная война, которую Россия в 2022 году начала против Украины, внесла корректировки в это обсуждение. WWF в России объявили нежелательной организацией, переговоры между США и Россией о квотах фактически прекратились. Но несмотря на войну Москва все еще принимает участие в обсуждении судьбы белых медведей. В конце января страны, где живут белые медведи (Россия, Канада, Дания, Норвегия и США) договорились о новом плане по сохранению популяции.