В кабинете Путина поменяли растения. Это раскрыло новые "консервы"

На фоне военного обострения вокруг Ирана Владимир Путин два дня не появлялся перед телекамерами. 2 и 3 марта пресс-служба Кремля опубликовала записи двух встреч президента – с губернатором Амурской области Василием Орловым и руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. На сайте Кремля и в лояльных СМИ эти события были представлены как свежие. Однако, как убедилась "Система", оба видео были записаны заранее.

Обнаружить подмену снова помогли растения в кремлевском кабинете.

В феврале "Система" показала, что Путин в течение 11 дней не появлялся перед камерами. Это удалось установить по состоянию аглаонем – комнатных растений, стоящих по углам кабинета. С сентября 2025 года на видео кремлевской пресс-службы – одни и те же горшки с двумя аглаонемами. Со временем листья на правом (если смотреть на Путина) растении начали желтеть и подсыхать, и по их состоянию можно было выстроить последовательность съемок.

После публикации "Системы" об этих "консервах" горшки с растениями в кабинете поменяли. На встрече Путина с дирижером Валерием Гергиевым 25 февраля 2026 года в кадре стоят уже другие аглаонемы. У правой аглаонемы – совершенно иначе расположены листья. Ни один из них не пожелтевший. Кромка горшка выпирает выше из своей декоративной подставки – этого не было до перестановки.

Однако на опубликованных 2 и 3 марта хрониках встреч с Орловым и Артюхиным снова появляются старые растения.

Получается такая последовательность:

До 25 февраля в кабинете стояли старые растения. Не позже 25 февраля их заменили на новые. После этого Путин некоторое время не появляется на камерах в своем рабочем кабинете в Кремле. 2 марта, в разгар иранского кризиза, на якобы новой публикации Кремля снова появляются старые растения. 3 марта картина повторяется.

Что происходило в мире в эти дни: 28 февраля США и Израиль начали массированную военную операцию против Ирана, нанеся серию ударов по объектам в Тегеране и других городах. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи – Тегеран подтвердил его гибель 1 марта. Иран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и американским военным объектам в регионе. Путин выразил соболезнования иранскому руководству в связи с гибелью Хаменеи.

Что еще делал Путин в эти дни: 2 марта Путин созванивался с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна, председателем совета министров Саудовской Аравии, 3 марта – с премьером Венгрии. Как правило, фото или видео с таких международных звонков не делаются или не публикуются. Таким образом, 2 и 3 марта Путин продолжал работать, но только по международной повестке и не появлялся перед телекамерами.

Что говорили федеральные телеканалы: в дневных и вечерних выпусках новостей утверждалось, что встречи с Орловым и Артюхиным прошли "сегодня", то есть 2 и 3 марта соответственно (например, 1, 2, 3, 4, 5).

К практике публикации заранее записанных встреч под видом новых в Кремле прибегают регулярно. В 2025 году "Система" насчитала не менее 18 таких "консервных" эпизодов.

Редакция направила запрос в пресс-службу Кремля.

Сегодня, 4 марта, у Путина запланировано публичное мероприятие – совещание с кабинетом министров.