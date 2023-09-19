Армия Азербайджана объявила о проведении военной операции в непризнанной республике Нагорный Карабах. Целью объявлено "восстановление конституционного строя". Сообщается об ударам по объектам армянской и карабахской армий.

Баку обвинил Армению и Карабах в организации терактов, передаёт азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ. Поводом стали подрыв автомобиля Государственного агентства автомобильных дорог и военного транспорта на минах во вторник. Утверждается, что в результате погибли и ранены азербайджанские военные.

Бывший глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян сообщил в блоге, что регион находится под артиллерийским обстрелом. В Степанакерте (азербайджанское название — Ханкеди) объявлена воздушная тревога.

Минобороны Армении заявляет о спокойной обстановке на границах. Ереван не признаёт независимость НКР и присутствие своих войск в республике. "По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная", — заявили в пресс-службе ведомства.

Населённая преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область стала одной из точек конфликта между Баку и Ереваном в конце существования Советского Союза. Стороны обвиняли друг друга в этнических чистках, в результате войны 1992—1994 годов регион и граничащие с ним территории, не входившие в состав автономии, получил фактическую независимость, которую, однако, не признал никто в мире.

В 2020 году в ходе Второй Карабахской войны часть территории вернулась под контроль Баку. Азербайджан объявил, что не рассматривает других способов решения конфликта, кроме восстановления полного контроля над территориями.

Живущие там армяне обвиняют Баку в многочисленных преступлениях против гражданского населения (Азербайджанские власти обвинения игнорируют или отрицают). С декабря 2022 года регион находится в фактической блокаде со стороны азербайджанской армии. В августе 2023 года армянские власти в Степанакерте объявили, что на территории непризнанной республики начался голод и зафиксирована первая смерть от него.