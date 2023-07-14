В Степанакерте митингующие требуют разблокировать Нагорный Карабах

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошёл многотысячный митинг с требованием разблокировать проезд по Лачинскому коридору - единственной дороге, соединяющей Карабах с Арменией. Сейчас коридор блокирован Азербайджаном.
Как сообщает армянская служба Радио Свобода, в митинге приняли участие президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян и государственный министр НКР Гурген Нерсисян. Они объявили, что акция протеста будет бессрочной, пока требование не будет выполнено.
Правозащитник Гегам Степанян заявил с трибуны митинга, что блокада достигла критической точки. "Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида", - сказал он.
Гурген Нерсисян также обратился к Армении, России и международному сообществу: "Что еще вам нужно, чего вы ждете? Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы людей, чтобы вы отреагировали?" Он подчеркнул, что в карабахских сёлах жители практически изолированы из-за отсутствия транспорта, нет питания в школах и детских садах, а из-за нехватки бензина вскоре перестанет работать служба скорой помощи.
Митинг прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться 15 июля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.
- Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора в Карабах не поступают товары и гуманитарные грузы. В регионе наблюдается нехватка продовольствия и топлива. Тяжелобольные не могут быть доставлены в Армению на лечение.
- Азербайджан установил КПП в Лачинском коридое в апреле. Баку обвиняли Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями самопровозглашённой республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей.
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