В Степанакерте митингующие требуют разблокировать Нагорный Карабах

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошёл многотысячный митинг с требованием разблокировать проезд по Лачинскому коридору - единственной дороге, соединяющей Карабах с Арменией. Сейчас коридор блокирован Азербайджаном.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, в митинге приняли участие президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян и государственный министр НКР Гурген Нерсисян. Они объявили, что акция протеста будет бессрочной, пока требование не будет выполнено.

Правозащитник Гегам Степанян заявил с трибуны митинга, что блокада достигла критической точки. "Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида", - сказал он.

Гурген Нерсисян также обратился к Армении, России и международному сообществу: "Что еще вам нужно, чего вы ждете? Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы людей, чтобы вы отреагировали?" Он подчеркнул, что в карабахских сёлах жители практически изолированы из-за отсутствия транспорта, нет питания в школах и детских садах, а из-за нехватки бензина вскоре перестанет работать служба скорой помощи.

Митинг прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться 15 июля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.