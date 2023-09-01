Баку и Ереван сообщили о новых столкновениях на границе

Ереван заявил о возобновлении огня в пятницу, во второй половине дня, со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области на востоке Армении.
"Подразделения вооружённых сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Норабака", - приводит "Интерфакс" заявление Минобороны Армении.
Министерство обороны Азербайджана утверждает в свою очередь, что армянская сторона наносит артиллерийские удары по позициям азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В Баку также утверждают, что армянские военные стягивают дополнительную технику и живую силу. В Ереване эти сообщения отвергают.
Утром 1 сентября военные ведомства двух стран сообщили о стычке на границе. Минобороны Армении заявило о гибели двух своих военнослужащих и ранении ещё одного солдата при обстреле со стороны Азербайджана армянских позиций на участке Сотка, в той же Гегаркуникской области.
В Баку заявили о трёх получивших ранения азербайджанских военных. По утверждению азербайджанской стороны, два солдата пострадали в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям на территории Кельбаджарского района.
"Немецкая волна" пишет в пятницу о призыве США в адрес властей Азербайджана незамедлительно пропустить гуманитарную помощь в самопровозглашённый Нагорный Карабах, где большинство населения составляют армяне. Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в этом регионе. "Мы возобновляем наш призыв незамедлительно открыть Лачинский коридор для гуманитарного, коммерческого и пассажирского транспорта, согласовать средства для транспортировки критически важных вещей для гражданского населения", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
- Лачинский коридор – единственная дорога, соединяющая Карабах с Арменией. Ереван утверждает, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, которые препятствуют поставкам гуманитарной помощи жителям Карабаха.
- Азербайджан настаивает, что Армения через Лачинский коридор продолжала поставки оружия и боеприпасов в регион. Баку подчёркивает, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт жителей и доставки в регион продовольствия и товаров первой необходимости.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в приграничных обстрелах.
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