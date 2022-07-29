Спонсирует ли Россия терроризм? Споры в США и переговоры Лаврова с Блинкеном

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 июля

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Российская армия готовит новое наступление на город Бахмут в Донецкой области Украины. Его взятие откроет путь на Славянск и Краматорск. В ночь на пятницу россияне обстреляли Николаев и Харьков, но самое громкое событие войны произошло в Еленовке, на территории самопровозглашенной "ДНР". Здесь при взрыве в казармах, где россияне удерживали более 130 пленных с "Азовстали", погибли по меньшей мере 50 из них – причем ни один охранник не пострадал. Власти "ДНР" говорят, что это украинская провокация, хотя версии того, как она была осуществлена, меняются на ходу: сначала речь шла якобы об ударе из установки HIMARS, потом начали говорить о взрыве "безоболочного взрывного устройства". Украинские власти уверены, что место содержания пленных (многие из которых были бойцами "Азова") уничтожили сами россияне: чтобы без суда и следствия казнить украинских солдат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеным. Политолог Андрей Пионтковский замечает, что одной из тем станет возможный обмен осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на двух американцев – Пола Уилана, обвиненного в России в шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков.

В вопросе о поставках немецкого оружия Украине, кажется, наступил прорыв. Вице-президент бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия "Союз 90-х/Зелёные") предложила поставлять БТР и танки Киеву напрямую. В Украину уже прибыли первые зенитные самоходные установки "Гепард". Посол Украины в Германии Андрей Мельник с самого начала войны призывал правительство ФРГ поставлять его стране тяжёлое оружие. Дипломат не чурался прямых обвинений и упрекал Германию в нежелании помогать Киеву, а также в том, что именно по вине немецких политиков в Украине гибнут люди. Теперь Мельник уволен, а критики из Киева в адрес Олафа Шольца в медлительности с поставками оружия больше не слышно – связаны ли эти два события? Объясняет наш корреспондент в Германии.

В конце программы – об антивоенном протесте в России, пусть и не массовом. Во Владивостоке суд оштрафовал на 40 тысяч рублей пенсионера, который вышел на пикет с плакатом с цитатой из Юрия Шевчука: "Россия – это не ж*па президента, которую все время надо целовать". До этого его уже штрафовали и отправляли под административный арест за другие акции протеста. Мы поговорили с этим человеком, который утверждает, что на первый свой пикет вышел еще в 1977-м году.

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