Армию РФ могут привлекать для защиты арестованных за рубежом

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму проекта о привлечении военных для защиты россиян, подвергнувшихся судебному преследованию за рубежом. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщили, в частности, "Интерфакс" и РБК.
Законопроект, как отмечает РБК, был подготовлен Минобороны и распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует, и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета безопасности ООН.
Источник "Интерфакса" отметил, что проект предусматривает изменения в федеральные законы "О гражданстве" и "Об обороне". Поправки предусматривают в том числе "возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил
РФ для защиты граждан Российской Федерации", сообщает агентство.
- В конце декабря прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает отказ России от исполнения постановлений иностранных уголовных судов, а также международных судебных органов, чья компетенция не основана на договоре со страной или резолюции Совбеза ООН. Глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев уточнял, что этот закон будут применять, например, для приговоров Международного уголовного суда (МУС) и возможного трибунала по Украине.