Армию РФ могут привлекать для защиты арестованных за рубежом

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму проекта о привлечении военных для защиты россиян, подвергнувшихся судебному преследованию за рубежом. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщили, в частности, "Интерфакс" и РБК.

Законопроект, как отмечает РБК, был подготовлен Минобороны и распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует, и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета безопасности ООН.

Источник "Интерфакса" отметил, что проект предусматривает изменения в федеральные законы "О гражданстве" и "Об обороне". Поправки предусматривают в том числе "возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил

РФ для защиты граждан Российской Федерации", сообщает агентство.