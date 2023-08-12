Ашхабад выразил обеспокоенность планами России увеличить поставки газа в Китай. Заявление заместителя председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырада Арчаева размещено на сайте туркменского министерства иностранных дел.

Арчаев прокомментировал интервью Директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, в котором тот заявил о создании "тройственного газового союза" между Россией, Узбекистаном и Казахстаном (в Центральноазиатских странах соглашения по газу так не называют — РС). Российскому государственному агентству РИА "Новости" Биричевский заявил, что в газовом партнёрстве с тремя странами заинтересованы и другие государства.

Представитель Ашхабада, что "обтекаемость формулировок" российского дипломата не даёт ответов на конкретные вопросы о газовом сотрудничестве. "А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", — заявил Арчаев.

Он заявил, что газ из Узбекистана и Казахстана поставляется по трубопроводу, построенному "исключительно туркменской и китайской сторонами". "Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено", — говорит Арчаев.

Опасения Ашхабада может вызывать конкуренция туркменского газа с российским на рынке Китая. Центральноазиатское государство зависимо от газового экспорта, обеспечивающего около 80 процентов поступлений бюджета, рост цен на газ в 2022 году обеспечил стране почти двухпроцентный, по оценке Всемирного банка, рост ВВП. Основной покупатель туркменского газа — Китай.

С помощью соглашения с Узбекистаном и Казахстаном Россия может начать прокачку газа в Китай по туркменскому трубопроводу, проходящему по территории этих стран, отмечала газета "Коммерсантъ". Его пропускная способность составляет 55 млрд кубометров, а используются только около 40