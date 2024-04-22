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АСТ сняло с продажи ещё две книги из-за "пропаганды ЛГБТ"

Лауреат Пулитцеровской премии, американский писатель Майкл Каннингем
Лауреат Пулитцеровской премии, американский писатель Майкл Каннингем

Издательство АСТ изъяло из продажи ещё две книги из-за "пропаганды ЛГБТ": роман 1990-го года "Дом на краю света" лауреата Пулитцеровской премии, американского писателя Майкла Каннингема, и роман американского писателя Джеймса Болдуина "Комната Джованни", впервые опубликованный в 1956 году.

В обоих произведениях рассказывается об однополой любви.

Ранее АСТ сняло с продажи последний роман российского писателя Владимира Сорокина "Наследие".

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России – ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних. Новый закон, по замыслу его авторов, должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях, а для его нарушителей предусмотрены крупные штрафы - до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

В ноябре прошлого года Верховный суд России по иску министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего "международного движения ЛГБТ" и признании его экстремистским.

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Крушение бомбардировщика Ту-22М3
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Крушение бомбардировщика Ту-22М3

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Крушение бомбардировщика Ту-22М3

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