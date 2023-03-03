Российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, атакованный дронами на авиабазе под Минском, был повреждён и отправлен на ремонт в Таганрог. Это удалось подтвердить журналистам издания "Зеркало". Москве нечем заменить повреждённый борт.
Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения несут на себе радар и используются в фронтовой разведке для подготовки ударов и предупреждения атак противника. Всего российская авиация обладает не более чем десятью А-50 и семью А-50М, писал перед началом войны Центр анализа стратегий и технологий, сколько из них находится в работоспособном состоянии — неизвестно.
26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур, сообщило, что атаковало российский самолёт дронами на аэродроме Мачулище в 12 километрах от Минска и сумело повредить его. Власти сначала не комментировали сообщение, а потом показали видео с самолётом в воздухе, дав понять, что сообщение о повреждениях ложное.
Позднее стало известно, что борт вылетел в Таганрог. Журналист белорусского издания "Зеркало", под видом сотрудника аэродрома в Мачулищах, позвонила на Таганрогский авиазавод, где производят и модернизируют А-59. В приёмной отметили, что самолет поступил к ним.
В каком состоянии находится самолёт и сколько займёт его ремонт — неизвестно. По состоянию на конец ноября российские разведсамолёты А-50 проводили в воздухе в зоне войны в Украине около 40 часов в сутки (на несколько машин), подсчитал военный эксперт Илья Крамник. Это означает, что большую часть времени российская армия обходится без них, украинской разведывательную информацию поставляют страны НАТО.
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