Аттракцион щедрости. Тысячам россиян пообещали в Крыму землю, которой нет

Бесплатные земельные участки на аннексированном Россией у Украины полуострове посулили не только военнослужащим из Крыма и Севастополя, но и остальным "ветеранам боевых действий". К этой категории, по российским законам, можно отнести всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Такого количества земли в Крыму просто нет. В соцсетях горожане вспоминают, что российская администрация "купила" лояльность многих севастопольцев в 2014 году, пообещав землю всем активным участникам "русской весны", как в России называют аннексию полуострова. Но эти обещания так и не были выполнены.

Военная приманка

Российские власти пообещали бесплатно выделить земельные участки в аннексированном Крыму солдатам и офицерам армии РФ, воюющим в Украине. Каждому выжившему военнослужащему или его семье в случае гибели подарят 400 квадратных метров земли для строительства частного дома.

Рассчитывать на получение участка смогут не все участники войны России против Украины, а лишь те, кто соответствует определенным условиям. Военнослужащий должен обладать статусом ветерана боевых действий, либо отличиться во время вторжения в Украину – получить государственную награду или ведомственный знак отличия, либо иметь постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Награждать тех, кто соответствует первым двум категориям, в начале сентября предложило Министерство обороны РФ. В ведомстве разработали проект соответствующего указа президента. В соответствии с ним земельный надел можно будет получить не только в Крыму, но и в Подмосковье.

Что касается участвующих в войне крымчан и севастопольцев, то их решили поощрить руководители местных оккупационных администраций. Это произошло уже после объявления мобилизации в конце сентября. Очевидно, таким образом назначенные Россией глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев решили сделать призванных в армию резервистов более сговорчивыми.

К концу ноября в Севастополе приняли региональный закон о выделении земельных участков и предоставлении других льгот участникам войны России против Украины. Согласно документу, воспользоваться привилегией смогут контрактники Минобороны, мобилизованные, добровольцы, а также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии. Землю обещают выделить каждому, вне зависимости от наличия у него другого жилья и прочей недвижимой собственности. В случае гибели льготника участок за него смогут получить супруга, дети или родители, причем супруга утратит такое право в случае повторного брака.

В Республике Крым аналогичный закон прошел первое чтение в сентябре, но пока не принят окончательно.

Доверия к обещаниям нет

РФ после аннексии Крыма неуклонно наращивала численность силовиков на полуострове. Значительную их часть отправили воевать в Украину.

По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывалось более 1,5 млн ветеранов боевых действий, не считая участников Великой Отечественной войны. После объявления "частичной мобилизации" в российской прессе писали о том, что около 20 процентов российских ветеранов будут призваны для участия в нынешней войне. Помимо этого, призыв коснулся и самого аннексированного Крыма. Пока известно о том, что по меньшей мере 2 тысячи крымчан были призваны, однако подтвердить или опровергнуть эти цифры крайне сложно, так как есть сомнения в точности официальной российской статистики: во время войны она часто используется для целей пропаганды. В любом случае обещанная властями раздача земельных участков может затронуть десятки тысяч семей, даже если не считать родственников тех резервистов, кто был призван в ходе сентябрьской мобилизации.

Многие из них не верят в то, что государство выполнит свои обещания. Анонсированные ранее единовременные выплаты каждому военнослужащему до сих пор не дошли до адресатов. Семьи севастопольских контрактников жалуются на то, что на все их запросы командование войсковых частей отделывается стандартной отговоркой: "Выплаты идут с задержкой, но будут".

Похоже, что и участникам вторжения в Украину, рассчитывающим в скором времени стать землевладельцами, не стоит уповать на обещания. Сотрудники оккупационного правительства Севастополя уже дали понять, что выделение участков – процесс не быстрый. Как пояснил директор департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Александр Ксенофонтов, для военнослужащих не будет сформирована отдельная очередь – все они попадут в общий перечень льготников, где уже присутствуют многодетные семьи, ветераны других вооруженных конфликтов, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и т. д. Земельные участки передаются льготным категориям граждан по мере их формирования.

Между тем украинские юристы предупреждают, что все незаконно выделенные российской администрацией земельные наделы у новых хозяев изымут после деоккупации полуострова.

"Все российские военные, получившие собственность в Крыму, сделали это противозаконным способом, поэтому они этой собственности будут лишены. От правительства и парламента следует ожидать дополнительных актов, которые прямо осудят категорию лиц, которые были связаны или выступали инициаторами совершения актов геноцида в Украине. Здесь никаких исключений быть не может", – уверены президент Первого международного фонда развития Украины Николай Волковский и президент Международной ассоциации студентов политических наук (Украина) Артем Олейник.

Волковский и Олейник также отметили, что при расследовании подобных дел не стоит вдаваться в детали и делать какие-либо различия в зависимости от того, когда люди были мобилизованы, где отбывали службу, воевали ли в Украине и т. д. "Осудить всех причастных к российским вооруженным формированиям нужно по меньшей мере с 2014 года. В этом смысле осуждению и лишению собственности следует подвергнуть и молодых военных, и "ветеранов" [других военных] операций (не только в Украине), и изменивших военной присяге, которые служили в украинских вооруженных силах или давали присягу на верность Украине", – говорят юристы.

Дом на краю света

Отдельный вопрос – насколько территории, отведенные крымскими властями под индивидуальное жилищное строительство, окажутся для этого пригодны. Прибрежные зоны в Сакском и Черноморском районах Крыма не очень приспособлены для комфортной жизни: бескрайняя степь без деревьев и кустарников, каменистая или солончаковая почва, летом испепеляющая жара, зимой – холодные пронизывающие ветры, а главное – полнейшее отсутствие благ цивилизации.

Едва ли нужное количество земельных участков удастся найти вблизи населенных пунктов. Следовательно, наделы будут сформированы вдали от людей. А это значит, что в радиусе нескольких километров не будет ни больниц, ни школ, ни детских садов, ни магазинов. Но главная проблема – отсутствие воды и канализационных сетей. Своих источников пригодной для питья воды в западной части Крыма нет. Вода из местных скважин слишком жесткая, к тому же с солоноватым привкусом. Тянуть магистральные сети издалека, разводить трубы по участкам, создавать сопутствующую инфраструктуру – сложно, долго и дорого.

Куда чиновники планируют девать стоки – тоже непонятно. Оккупационные власти Крыма на протяжении восьми лет обещают построить или модернизировать очистные сооружения в самых густонаселенных частях полуострова, но ни один проект до сих пор не завершен. Поэтому рассчитывать на быстрое строительство очистных сооружений в безлюдной части Крыма не приходится. Очевидно, планируется, что канализационные стоки будут сбрасываться прямо в море, как это делают на протяжении многих лет в Севастополе, Керчи, Коктебеле, на Южном берегу Крыма и в других местах.

У севастопольских земель тоже хватает проблем. Побережье на северной стороне Севастополя – это сплошная зона оползней, а в Молочной балке российская оккупационная администрация с 2017 года строит парк "Патриот" – клон одноименного пропагандистского объекта в Подмосковье. Еще два года назад жители окрестных домов жаловались на то, что у них под окнами теперь ездит тяжелая военная техника.

Еще одна сложность с выделением земель в Севастополе заключается в отсутствии принятого генерального плана, работа над которым идет долгие годы. Как признался местным журналистам глава департамента имущественных и земельных отношений правительства города Александр Ксенофонтов, распоряжаться городскими землями (в частности, менять их целевое назначение) без принятого генплана не представляется возможным. Возобновление работ над генпланом Севастополя предварительно запланировано на 2023 год.

Земли не хватает

Для выполнения принятых ими же самими законов местным администрациям придется где-то находить требуемое количество земли. Сергей Аксенов анонсировал, что участки военным предоставят в малозаселенной западной части полуострова, на территории Сакского и Черноморского районов. Обещано также, что все земельные наделы будут расположены у моря, к каждому из них проведут водопровод и сети электроснабжения, а также построят и обновят дороги. Власти аннексированного Севастополя, в свою очередь, заявили, что наделы предоставят из фонда комплексного развития территории, а также из земель, "не вовлеченных в хозяйственный оборот и не представляющих интерес для нужд обороны и безопасности". Губернатор даже назвал конкретные районы города, где расположены эти земли: Северная сторона, улица Сапунгорская, Молочная балка, район 5-го и 7-го километров Балаклавского шоссе.

На деле же поиск земли – головная боль для чиновников. Главная сложность заключается в том, что ни оккупационные власти Крыма, ни их севастопольские коллеги до сих пор не имеют понятия, на кого именно должно распространяться действие этого "аттракциона неслыханной щедрости".

Вместить всех желающих полуостров не сможет чисто физически

Власти аннексированного полуострова сообщили, что обещанные земли на западе Крыма обеспечат лишь половину необходимой площади. В Севастополе же заявили, что на первых порах для военнослужащих потребуется примерно тысяча участков. На чем основаны эти цифры, чиновники не пояснили. Любые предварительные подсчеты в настоящий момент не имеют смысла, поскольку точные критерии предоставления земельной льготы пока окончательно не сформулированы даже на высшем уровне.

В итоге заявления крымских чиновников противоречат друг другу. Глава оккупационного Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов изначально предлагал давать землю вообще всем участникам вторжения в Украину. "Для нас будет почетно, что герои, сражавшиеся за родину, станут крымчанами", – говорил он в сентябре. Аксенов же в ответ на это заявил, что участки получат лишь те, кто был зарегистрирован на полуострове до начала военной агрессии.

В Севастополе хотели еще больше ужесточить "земельный ценз". Депутаты местного оккупационного заксобрания требовали, чтобы наделы получали лишь те, кто к началу войны проживал в городе не менее трех лет. Иначе земли на всех просто не хватит.

Предугадать хотя бы приблизительное количество участков, которые потребуется нарезать для участников войны в Украине, будет затруднительно даже после того, как власти определятся с критериями. К настоящему моменту публично озвучивалось лишь число мобилизованных из Крыма и Севастополя – около 2 тысяч человек. Предсказать, сколько еще российские власти призовут и наградят, невозможно.

Окончательно сбивает с толку принятый еще в марте закон, согласно которому всем участникам "специальной военной операции", как в России называют войну в Украине, автоматически присваивается статус участников боевых действий. Следуя логике этого документа, на земельные участки в Крыму теоретически смогут претендовать сотни тысяч российских силовиков, побывавших в прифронтовой зоне, ведь их Москва тоже зачислит в ветераны. Вместить всех желающих в таком случае полуостров не сможет чисто физически.