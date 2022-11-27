Взять всё да поделить. Россия забирает украинскую собственность в Крыму

В аннексированном Россией Крыму национализировали несколько крупных предприятий, связанных с украинскими собственниками. На этом конвейер изъятий едва ли прекратится, однако эти действия сомнительны даже с точки зрения российского законодательства. После деоккупации полуострова все отобранное имущество перейдет в собственность Украины.

Назначенные Россией власти аннексированного Крыма в начале ноября национализировали несколько торговых и промышленных предприятий, принадлежащих украинским владельцам. В собственность РФ перешли более 130 объектов, которые связаны с крупнейшей на полуострове сетью строительных гипермаркетов, цементным заводом из Бахчисарая и судостроительными верфями из Керчи.

За две недели до этого депутаты парламента Крыма подготовили законодательную базу для такого решения. Они признали собственностью республики имущество иностранных государств и граждан, которые ведут против России "подрывную деятельность". Власти получили право отбирать у прежних владельцев "земельные участки, а также другие объекты движимого и недвижимого имущества".

Спикер сформированного Россией после аннексии Госсовета Владимир Константинов сообщил, что "эта мера – акт справедливости. Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима". В свою очередь, российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что трудовые коллективы национализированных предприятий продолжат работу как раньше – никого сокращать не будут. Рабочих мест, по словам чиновника, лишатся только "уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей".

Решение о том, какие именно компании следует отобрать у прежних хозяев, по неизвестным причинам принимала "специальная антитеррористическая комиссия". Крымские чиновники тем самым демонстрируют: изъятие собственности проводится в воспитательных целях – меры принимаются в отношении бизнесменов, "которые активно тратят деньги на противодействие специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины).

"Акт справедливости" пока что коснулся трех крупных крымских предприятий с внушительным оборотом. Первое – это сеть строительных гипермаркетов "Новацентр", которая арендует помещения у ООО "Руслайн Ко" и ООО "Модуль ЛТД". Оператор сети – ООО "Новацентр К" – был зарегистрирован в Крыму в апреле 2014 года. Владельцем этой компании является подмосковное ООО "Русстрой К". В свою очередь, это юрлицо принадлежит кипрскому офшору "ЭдлагорЭнтепрайзис Лимитед", а его учредителем является Леонид Пияк, в 2009 году занимавший высокие посты в Государственной налоговой администрации Крыма.

Конечными бенефициарами сети "Новацентр" выступают украинский миллиардер, депутат Верховной рады Александр Герега и его супруга Галина. Они – основатели и владельцы украинской сети гипермаркетов "Эпицентр", которая до аннексии присутствовала и в Крыму, а затем перерегистрировалась в российском юридическом поле под другим названием. Чету Герега глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал "спонсорами нацистских батальонов" и заявил, что сотрудники сети готовы предоставить документы, доказывающие, что прибыль от крымских гипермаркетов перечислялась на нужды ВСУ. О том, что Александр Герега может владеть бизнесом в Крыму, впервые рассказали журналисты украинского издания "Слідство.Інфо" в октябре прошлого года в рамках проекта Pandora Papers. Бизнесмен тогда не подтвердил связь своего бизнеса с сетью крымских строительных супермаркетов.

Сейчас у "Новацентра" четыре магазина на полуострове (по два в Симферополе и Севастополе), а штат сотрудников превышает 1,5 тыс. человек. Это довольно успешный бизнес: в рейтинге компаний Крыма по объему выручки за прошлый год "Новацентр" занял 12-е место с результатом 7,2 млрд рублей, а чистая прибыль компании составила 607,8 млн рублей.

С 20 октября в "Новацентре" ввели внешнее управление. Пост руководителя временной администрации заняла Александра Романенко, председатель севастопольского отделения организации "Опора России", экс-кандидат в губернаторы Севастополя (на выборах 2020 года заняла четвертое место из шести кандидатов с результатом 1,91%). В прошлом она занимала пост гендиректора "Новацентра" – при ней как раз и произошла "русификация" крымского отделения украинской сети. В недавнем интервью Романенко сообщила, что до 2018 года регулярно ездила на общеукраинские корпоративы "Эпицентра" в Киеве и встречалась с Герегой.

Сам Александр Герега в последние годы отрицал всякую связь с "Новацентром", однако расследование проекта "Схемы" Радио Свобода показало, что крымская часть его бизнес-империи по-прежнему контролируется его структурами.

Сотрудник одного из гипермаркетов "Новацентр" в Севастополе на условиях анонимности рассказал корреспонденту РС о том, что в конце октября в магазине прошло общее собрание, на котором персоналу рассказали о переменах в управлении, однако, по его словам, в работе "пока по сути ничего не поменялось". "Сейчас очень быстро проводим глобальную инвентаризацию. Обещали больше денег платить, но пришла зарплата – и больше не стало. Что дальше будет, пока неясно", – сообщил работник гипермаркета. По его словам, в планах у нового руководства – поменять название и провести ребрендинг торговой сети.

Российское законодательство не предполагает экспроприацию из-за связи с зарубежной, в том числе недружественной, страной

Еще одним национализированным объектом стал судостроительный завод "Залив", расположенный в Керчи. Он был основан в 1938 году и раньше был градообразующим предприятием и одним из крупнейших судостроительных заводов в Восточной Европе. В свои лучшие годы "Залив" выпускал огромные танкеры, военные фрегаты и нефтяные платформы, в 1990-е перешел на выпуск корпусов гражданских судов, а после аннексии Крыма занялся производством металлоконструкций и судоремонтом. В частности, там изготавливали составные части моста через Керченский пролив.

Владеют неблагополучным предприятием (по итогам 2021 года чистый убыток составил 39,6 млн рублей) две, очевидно подставные, фирмы из Самары и Чебоксар. От них цепочка тянется к судостроительной корпорации "Ак Барс" и объединенной промышленной корпорации "Ак Барс", генеральным директором которых является депутат Госсовета Татарстана Ренат Мистахов. Руководит "Заливом" с 2014 года депутат Керченского горсовета от "Единой России" Артем Мирохин.

До аннексии Крыма керченский завод на 87 % принадлежал структурам украинского бизнесмена и политика, одного из богатейших людей страны Константина Жеваго – холдингу "АвтоКрАЗ", офшору "Форт Ассет Менеджмент Лимитед" и банку "Финансы и кредит". Но летом 2014 года произошел силовой захват предприятия, и завод стал подконтролен холдинговой компании "Ак Барс" из Татарстана.

Зачем крымским властям потребовалось повторно национализировать компанию, которую в 2014 году уже забрали у украинского владельца и передали "правильным" хозяевам, неизвестно. Возможно, дело в том, что керченское предприятие уже после смены собственника могло быть связано с бывшим депутатом Верховной рады, экс-главой МЧС Давидом Жванией, погибшим в мае 2022 года в Запорожской области. По крайней мере, на это указывали украинские СМИ.

Жвания был причастен и к третьему активу, который этой осенью решила присвоить российская администрация Крыма. Речь идет об АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", в который, в частности, входят Бахчисарайский цементный завод и Альминский завод строительных материалов. "Стройиндустрия" является крупнейшим производителем цемента в Крыму. В прошлом году выручка предприятия составила 1,77 млрд рублей, чистая прибыль – 165,6 млн рублей.

До 2014 года Бахчисарайский цемзавод принадлежал группе "Бликфорд" Давида Жвании. Сейчас структура акционеров не раскрывается. Однако, по мнению спикера крымского парламента, "Стройиндустрия" принадлежит структурам украинского бизнесмена Сергея Таруты, председателя совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Очевидно, это и стало причиной национализации. Тем не менее о связи этого предприятия с Сергеем Тарутой писали только российские СМИ, не предоставив каких-то документальных доказательств. С 20 октября на предприятии работает временная администрация во главе с бывшим директором брянской компании "Углегорск-Цемент" Алексеем Дранным.

Перечисленными активами аппетиты крымской власти не удовлетворятся. Владимир Константинов уже анонсировал следующую серию национализации. Россиян интересуют не только производственные предприятия, но и земельные участки с квартирами, в том числе и те, что принадлежат Владимиру Зеленскому и другим высокопоставленным украинским чиновникам. Несмотря на то что крымское руководство обещает, что не будет "отбирать имущество у всех без разбора" и что "должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России", опасность лишиться собственности нависла над каждым жителем Крыма, критикующим власть или не поддерживающим войну. В поддержке ВСУ можно обвинить, например, всех обладателей украинского гражданства, то есть львиную долю населения полуострова.

Для квартир и земельных наделов назначенные Россией власти республики уже подыскали новых владельцев. "Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах специальной военной операции", – заявил председатель крымского парламента.

Отбирать имущество у украинских собственников власти полуострова начали сразу после аннексии. Нынешнее решение о национализации – это всего лишь поправки к постановлению Госсовета "О вопросах управления собственностью Республики Крым", принятому еще 30 апреля 2014 года. Прокуратура Автономной Республики Крым в 2019 году подсчитала, что за первые пять лет, прошедшие после аннексии, РФ незаконно присвоила более 4 тысяч предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины. В их числе – "Черноморнефтегаз", "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами", "Крымская электроэнергетическая система", имущество компании "Укртрансгаз", морские порты и судоходные компании, Международный детский центр "Артек", порядка 170 санаториев и здравниц и, наконец, крупнейшие винодельческие предприятия Крыма: "Новый Свет", "Массандра", "Магарач".

Новая волна изъятий поднялась после российского вторжения в Украину. В марте и апреле этого года Верховная рада приняла два закона о принудительной национализации имущества россиян в счет будущих репараций. В ответ на это подконтрольный Москве Госсовет Крыма предложил внести поправки в Гражданский кодекс РФ об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Однако Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства эту инициативу отклонил.

По мнению юристов, предлагаемая крымскими властями национализация покоится на весьма шатких основаниях. Чиновники нигде не поясняют, как именно в их картине мира должен быть организован этот процесс. Если под национализацией они понимают безвозмездное изъятие собственности, то есть экспроприацию, то она прямо запрещена российскими законами. В Гражданском кодексе четко указано, что национализация производится с возмещением стоимости этого имущества и других убытков.

"Законом предусмотрен ряд случаев безвозмездного изъятия, но они в любом случае должны быть мотивированы приобретением имущества в результате правонарушения. Например, добытое преступным путем имущество государство конфискует, а партию контрафактных дисков по решению суда изымут и за счет средств нарушителя уничтожат. Ни одно из оснований не предполагает возможности экспроприации лишь по причине связи этого имущества с собственниками из какой-либо зарубежной, в том числе недружественной, страны", – пояснил в беседе с Радио Свобода юрист и правозащитник, сотрудничающий с "ОВД-Инфо", Борис Карпычев.

Есть вероятность, что для присвоения чужого имущества российские власти могут применить процедуру реквизиции, которая предполагает изъятие собственности по решению госорганов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных чрезвычайных обстоятельствах.

"Государство самостоятельно оценивает справедливый размер компенсации и может ее существенно занизить, реквизировав собственность за бесценок. Конечно, оценку можно оспорить в суде, но перспективы такого оспаривания в российской юрисдикции для украинских собственников я бы оценивал крайне пессимистично. Специальную военную операцию запросто можно оценить как то самое "иное чрезвычайное обстоятельство", однако, когда это обстоятельство отпадет, у собственника появится право требовать возврата своей собственности", – говорит Борис Карпычев.

По его словам, в ответ на присвоение иностранной собственности власти других стран могут принять зеркальные меры. Но их законодательство устроено похожим образом, так что зарубежные органы "не смогут реализовать аналогичную процедуру без нарушения защищенных местными законами прав российских собственников".

Что касается дальнейшей судьбы национализированных компаний, то едва ли смена собственника приведет к нарушению выстроенных бизнес-процессов и разорению, если производство ориентированно на российский рынок и не требует критического участия иностранных контрагентов и специалистов, считает Карпычев.

"В сущности, вся операционная деятельность компании завязана на ее договорных отношениях со своими сотрудниками, а также поставщиками, подрядчиками и клиентами. Если все сотрудники, поставщики и клиенты расположены в России, потребуется лишь краткосрочный период для перезаключения договоров. После этого предприятие сможет работать как раньше. Чем меньше будет таких сотрудников, поставщиков и клиентов, тем больше вероятность краха предприятия после его национализации. Но я думаю, что к текущему моменту на территории Крыма таких предприятий практически не осталось", – отметил правозащитник.

Украинские эксперты считают, что национализация указанных предприятий была продиктована разными причинами. Комбинат "Стройиндустрия", который связывали с погибшим Давидом Жванией, "похоже, решили отобрать таким образом, чтобы не передавать собственность по наследству и сохранить контроль над активом". Другие же компании прибрали к рукам, чтобы "создать лишний информационный повод для внутриукраинских споров (или что тоже не исключено – показательно предостеречь других от открытой поддержки Украины)", отметили в беседе с РС президент Первого международного фонда развития Украины Николай Волковский и президент Международной ассоциации студентов политических наук (Украина) Артем Олейник.

По их словам, после деоккупации Крыма расположенные на полуострове активы, попавшие в руки российских собственников, скорее всего, будут возвращены Украине. "Это будет касаться и зашедшего [в Крым] российского бизнеса, и бизнеса коллаборантов. Вряд ли произойдет восстановление собственности прежних [украинских] собственников, а вот право на выкуп этой собственности государство как раз может предоставить. Пока об этом говорить рано. Нет гарантий, что эти предприятия уцелеют в ходе войны и отступления россиян", – считают Волковский и Олейник. При этом они отметили, что, если Крым удастся вернуть дипломатическим путем, возможна "определенная легализация статус-кво в обмен на демилитаризацию полуострова со стороны России, хотя вероятность такого компромисса пока низка".

Украинские специалисты отмечают, что национализация крымских предприятий является попыткой зеркального ответа на действия Киева, но между действиями российских и украинских властей есть принципиальная разница. "Ни юридически, ни этически российские наместники не имеют права осуществлять подобные мероприятия в Крыму. В то же время Украина имеет полноту власти в своих границах, и ее решения являются легитимными. В этом отношении сравнивать данные случаи нельзя. Каждый шаг российской наместнической администрации является не чем иным, как волюнтаристским противозаконным деянием, не признаваемым никем в мире", – заявили Волковский и Олейник.