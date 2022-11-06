Стал островом. Жизнь Крыма после взрыва на мосту и введения особого режима

Подрыв моста через Керченский пролив и введение особого режима готовности на аннексированном полуострове оказали влияние на повседневную жизнь крымчан. Товаров из России теперь приходится ждать неделями, на дорогах участились досмотры автомобилей, а поезда и пассажирские катера отныне запрещено фотографировать. При этом назначенные Кремлем руководители Крыма и Севастополя заявляют, что никаких особых мер не принимается.

В начале октября на мосту через Керченский пролив прогремел взрыв. После этого Владимир Путин своим указом ввел режим "среднего уровня реагирования" в аннексированном Россией Крыму и ряде регионов страны. Этот документ дает главам нескольких российских областей дополнительные полномочия для защиты общественной безопасности. Что касается Крыма, назначенные Москвой власти теперь могут вводить особый режим въезда и выезда с полуострова, ограничивать перемещения людей по его территории, временно отселять жителей в безопасные районы, досматривать автомобили и так далее.

Главы российских администраций Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сразу же заявили, что пока не собираются менять привычный уклад жизни. "Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", – написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, в регионе и так уже действует высокий уровень террористической опасности, поэтому дополнительно усиливать безопасность ключевых объектов не нужно.

О том же сказал и Развожаев: "Никаких особых дополнительных мер, которые сейчас необходимо вводить для обеспечения безопасности, в Севастополе не требуется. У нас сейчас на въезде работают стационарные круглосуточные посты. Силами ГИБДД и Росгвардии проводится контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и выборочно – частных машин. Тотальных ограничений никаких мы пока вводить не планируем".

Тем не менее меры безопасности на полуострове после путинского указа явно были усилены. На автомобильных дорогах при въезде в Севастополь впервые с начала войны появились двойные кордоны. Так, со стороны Ялты первый пост ГИБДД установили в районе поселка Форос, второй – в селе Гончарном. При этом если еще в сентябре в Гончарном просто дежурили несколько машин ДПС, то теперь у обочины дороги поставили бытовку, чтобы полицейские несли вахту непрерывно.

Особенно внимательно машины проверяют на подъездах к мосту через Керченский пролив. После взрыва 8 октября, разрушившего два дорожных пролета, этим маршрутом могут пользоваться только легковые автомобили и рейсовые автобусы (последним разрешили проезд по мосту с 17 октября). Все автомобили тщательно досматривают, а некоторые – просвечивают при помощи рентгеновской установки (летом на мосту ограничивались визуальным осмотром автотранспорта, да и то лишь выборочно). От этого с обеих сторон переезда почти постоянно возникают заторы. По словам автолюбителей, пробки в сторону Крыма регулярно растягиваются на 3–4 километра.

В Севастополе после введения особого режима чиновники озаботились состоянием подвалов многоквартирных жилых домов, чтобы в случае опасности их можно было использовать в качестве бомбоубежищ. В последние недели по всему городу появились информационные таблички, извещающие, где находятся укрытия. Навигацию начали развешивать еще летом, но сейчас работа активизировалась. Севастопольцам рекомендуют заранее найти путь к ближайшему убежищу, если в их доме нет подвала или подземной парковки. При этом дать месторасположение укрытий списком власти отказываются "из соображений безопасности".

Российский мэр города поручил расчистить подвалы домов от мусора, вывести крыс, принести скамейки или старые стулья и обеспечить каждое подземное помещение запасом воды, чтобы люди при необходимости могли там прятаться несколько часов. А поскольку денег и работников на приведение подвалов в божеский вид у города нет, Михаил Развожаев предложил севастопольцам выйти на субботники и самостоятельно заняться оборудованием укрытий.

Забота об общественной безопасности порой приобретает неожиданные для жителей полуострова формы. Так, с недавнего времени пассажирам запретили делать фото- и видеосъемку на паромах и пассажирских катерах, курсирующих через Севастопольскую бухту. На причалах появились соответствующие уведомления, при этом в них нет ссылок на какие-либо указы и постановления местной администрации. Нарушителей запрета грозятся передавать в руки правоохранительных органов. По словам очевидцев, охрана строго следит за выполнением предписания и заставляет людей удалять фото из телефона, если ловит их за съемками.

После введения режима "среднего уровня реагирования" запрет на съемки также был введен на железной дороге. "Действует запрет на проведение съемок специальных и литерных составов, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, в том числе с привязкой к геолокации", – сообщили в пресс-службе предприятия "Крымская железная дорога". При этом гражданам позволено делать снимки "для личного пользования" внутри поездов, вокзалов и на перронах, а также фотографировать вокзалы и подвижной состав общим планом, "без детализации их конструктивных особенностей".

Определенные бытовые неудобства, с которыми крымчане столкнулись в последнее время, никак не связаны с введением особого режима. После того как мост через Керченский пролив перестал работать в обычном режиме, доставка грузов в Крым осложнилась. Грузовикам и фургонам приходится, как в прежние времена, пересекать пролив на паромах. Сейчас их на линии работает всего четыре. Они не справляются с транспортным потоком, из-за чего на переправе образуются очереди, которые растягиваются на десятки километров. По словам водителей, время ожидания переправы для малогабаритных автомобилей в последние дни снизилось до 13 часов, фурам приходится стоять до четырех суток. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на 28 октября в очереди на паромную переправу ожидают около 800 грузовых автомобилей. При досмотре в порту машину иногда заставляют полностью опорожнять, после чего груз обследуют со служебной собакой.

Российские власти предлагают водителям следовать на полуостров по альтернативному маршруту через временно оккупированную территорию Украины. Некоторые следуют этому совету. "Я сам из Краснодара в Крым езжу каждую неделю. После ЧП на мосту – только вокруг. Если у тебя есть желание выспаться и ничего не делать суток пять, езжай на паром", – говорит дальнобойщик по имени Виталий.

Однако многие воздерживаются от проезда по территории, где совсем недавно велись активные боевые действия: небезопасно, да и дороги "убитые". "Лучше сутки простоять в очереди на паром, чем те же сутки трястись по кочкам", – делится своим опытом Сергей Ким, который возит грузы на небольшом фургоне.

Чтобы справиться с многокилометровой очередью на паром со стороны Кубани и заставить сомневающихся доставлять грузы через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, власти Краснодарского края с 27 октября закрыли большегрузам дорогу к переправе. Исключение сделали для машин, которые везут военные и специальные грузы, лекарства, строительную технику, скоропортящуюся продукцию, а также отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Трудности с логистикой привели к тому, что в Крыму стали происходить перебои с поставками товаров. В первую очередь это коснулось молочной продукции, которая долго ждать своей очереди не может. В популярной крымской розничной сети "Магазинчик" сообщили, что "молочка на базе имеется в наличии, но ввозится в ограниченном количестве".

Увеличились и сроки доставки покупок на полуостров через популярные российские сервисы. Товары, заказанные через Ozon и Wildberries, обычно доезжают до Крыма за три-пять суток. Теперь же это время выросло как минимум вдвое. В службе поддержки Wildberries не стали увязывать увеличение срока доставки с инцидентом на мосту через Керченский пролив, сославшись на технические проблемы сервиса. "На данный момент наблюдается задержка по отображению оплаченных заказов в разделе "Доставки". В ближайшее время информация будет обновлена", – пояснили в компании.

Жительница Ялты Елена Савельева рассказала РС, что небольшая посылка, которую она отправила службой доставки СДЭК, шла до Керчи почти две недели. В представительстве компании задержку объяснили тем, что система доставки грузов организована таким образом, что посылки из Крыма сначала отправляются на сортировочный пункт в Краснодаре, а только потом едут обратно в Крым. В итоге отправленный груз дважды пересекал Керченский пролив.

С подобными неудобствами жителям полуострова предстоит мириться еще некоторое время. По последним данным, движение грузового транспорта по Крымскому мосту возобновится не ранее 1 декабря 2022 года. В целом же ремонт поврежденных пролетов продлится по меньшей мере до 1 июля 2023 года – именно до этой даты был заключен контракт с подрядной организацией, которая займется восстановлением магистрали.

Еще одним последствием взрыва на мосту стали экологические проблемы. Экоактивисты, которые координируют сбор и передачу закупщикам вторсырья, сообщили, что в октябре компании из России отказались ехать в Крым за отсортированными отходами. "В этом месяце мы не будем принимать ПЭТ никакой. [Пластиковые] бутылки в этот раз тоже нельзя. Это, будем верить, разовое неудобство из-за диверсии на мосту. Заготовители не хотят (и их можно понять) по девять часов стоять там в очереди, поэтому временно ограничили перечень принимаемых фракций", – сообщили в севастопольской общественной организации "Экопрайд".

Взрыв на мосту и введение особого режима "удачно" совпали с окончанием туристического сезона. Представители турфирм говорят, что в последние недели поток отдыхающих упал практически до нуля. "Октябрь – это последний месяц, когда люди еще более-менее активно едут в Крым, но все равно сезон уже постепенно идет на спад. Многое от погодных условий в это время зависит, они меняются год от года. В этом году спад гораздо более ярко выраженный, учитывая даже то, что в целом в этом году людей приехало меньше, чем обычно, из-за проведения специальной военной операции (так в российских СМИ, а вслед за ними многие россияне, называют развязанную войну России против Украины. – Прим. РС) и ограничений полетов", – сообщила в беседе с корреспондентом РС сотрудница одной из крымских туркомпаний.

Как долго в Крыму продлится действие режима "среднего уровня реагирования", неизвестно. Тем не менее представители российской администрации полуострова предупредили, что при повышении опасности могут быть приняты серьезные ограничительные меры. "Все будет зависеть от обстановки, в том числе в части изменения правил въезда и выезда в республику. Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок", – сказал назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.