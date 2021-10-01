Аудит пока не нашёл явных нарушений при электронном голосовании

Техническая группа, созданная в Москве для проверки возможных нарушений при дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму, не смогла подтвердить некоторые из выдвинутых версий о возможной фальсификации результатов этого голосования.

Отчёт группы опубликован на сайте Общественной палаты Москвы. В нём, в частности, говорится, что "на основании представленных данных нельзя сделать выводы о присутствии нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования". В отчёте разобраны ряд вызвавших подозрение сторонников оппозиции и экспертов статистические особенности хода и итогов голосования. Техническая группа отметила, что, в частности, всплески активности голосования за провластных кандидатов могли быть вызваны не фальсификациями, а другими факторами, например временем отправки избирателям электронных рассылок.

При этом группа отмечает, что "доступные для анализа данные являются неполными", в частности не анализировались полные данные о так называемом отложенном голосовании, при котором избиратель мог взять свой голос назад и проголосовать за другого кандидата. Как писала "Новая газета", именно механизм "отложенного голосования" мог использоваться для фальсификаций в пользу провластных кандидатов.

В состав технической группы вошли технические специалисты Общественной палаты Москвы и независимые эксперты, в том числе Григорий Мельконьянц, координатор движения "Голос", признанного в России "иностранным агентом".

Как написал в фейсбуке Мелконьянц, техническая группа продолжит анализировать результаты дистанционного голосования, в частности, обратит особое внимание на "переголосование".

По официальным данным, дистанционно в Москве проголосовали около 2-х миллионов избирателей. Итоги этого голосования существенно отличаются от итогов голосования на участках - благодаря голосам, полученным дистанционно, поддержанные мэрией кандидаты победили представителей оппозиции во всех 15 округах. КПРФ, "Яблоко", сторонники Алексея Навального и другие представители оппозиции заявили о фальсификациях в ходе голосования. Выдвигались различные версии того, как именно оно могло быть сфальсифицировано - однако все критики электронного голосования сходятся на том, что эта система непрозрачна и подвержена вмешательству извне.

Несмотря на возражения, ЦИК утвердил результаты выборов в Москве. Представители КПРФ подали иски в суд. Партия также организовала несколько акций протеста, заявив, что это встречи с депутатами, не требующие согласования. Власти считают иначе. За последние дни были задержаны десятки людей за участие в акциях и призывы к нему. Некоторые отправлены под административный арест или получили штрафы.

В пятницу задержания продолжились - сообщается, в частности, что полиция задержала руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и главу протестного отдела КПРФ Павла Иванова.